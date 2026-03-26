La primavera sembra aver fatto un passo indietro a Catania. Le previsioni meteorologiche per la giornata di domani, venerdì 27 marzo 2026, confermano un brusco calo delle temperature e un clima decisamente freddo per la stagione.

Un clima da tardo inverno

Dimenticate il tepore primaverile: domani sarà una giornata da affrontare con cappotti e sciarpe.

Minime Frizzantine: durante la notte e le prime ore del mattino, la temperatura minima scenderà fino a toccare gli 8°C . Sarà un risveglio decisamente freddo per i catanesi;

Massime contenute: nonostante il sole possa fare capolino tra le nubi durante il giorno, la temperatura massima non supererà i 15°C . Un valore ben al di sotto della media per fine marzo;

Umidità: l’umidità relativa si attesterà intorno al 52% , un livello non eccessivo, ma che, combinato con le basse temperature, contribuirà ad accentuare la sensazione di freddo;

Tempo spiccatamente instabile con molte nubi e precipitazioni che si alterneranno a schiarite, specie sui settori tirrenici. Non mancheranno alcuni temporali;

con molte nubi e precipitazioni che si alterneranno a schiarite, specie sui settori tirrenici. Non mancheranno alcuni temporali; Venti piuttosto forti.

Il fattore vento e le precipitazioni notturne

A peggiorare la percezione del freddo sarà il vento. Sono previsti venti moderati da ovest con una velocità di 18 mph (circa 29 km/h). Questa brezza frizzante renderà le temperature percepite ancora più rigide, specialmente nelle aree esposte e lungo la costa.

Nonostante la giornata sia prevalentemente soleggiata con nubi sparse (con una probabilità di pioggia diurna del 15%), è durante la notte che si attendono i maggiori cambiamenti. La probabilità di pioggia salirà al 35%, portando con sé un ulteriore raffreddamento e confermando l’instabilità climatica di questo periodo.

In conclusione, Catania si appresta a vivere una giornata dai connotati invernali, con temperature basse e vento tagliente. Un piccolo promemoria che l’inverno non ha ancora ceduto del tutto il passo alla primavera.