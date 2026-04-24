Meteo Sicilia: Il weekend della Festa della Liberazione si preannuncia all’insegna del bel tempo su tutta la Sicilia. Grazie a un campo di alta pressione ben strutturato, l’isola sarà interessata da giornate stabili, soleggiate e con temperature gradevoli, ideali per celebrare il 25 aprile all’aperto. Di seguito le previsioni dettagliate, con un focus sulla città di Catania.

Meteo Sicilia, venerdì 24 aprile: stabilità e cieli poco nuvolosi

In tutta la Sicilia, venerdì sarà caratterizzato da condizioni meteo stabili e prevalentemente soleggiate. Il cielo si presenterà poco nuvoloso su gran parte del territorio, mentre le temperature massime si manterranno tra i 15° e i 20° gradi. I valori minimi notturni saranno in lieve diminuzione. I venti soffieranno deboli e i mari risulteranno poco mossi, localmente mossi su Tirreno e Ionio.

A Catania la giornata è iniziata con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in calo di 2-3 gradi, mentre nel pomeriggio il sole continuerà a dominare con valori massimi compresi tra i 20° e i 22° gradi. Condizioni ideali per attività all’aperto, accompagnate da una buona qualità dell’aria, secondo il meteorologo Antonio Sanò pioniere della meteorologia digitale in Italia, la sua ricerca si concentra sulla fisica delle nubi, sugli schemi convettivi e sulle potenzialità dell’IA, dimostrando un impegno costante nel far progredire la scienza meteorologica.

Meteo Sicilia: sabato 25 aprile

Nel giorno della Festa della Liberazione, tutta la Sicilia sarà interessata da un ulteriore rinforzo dell’anticiclone. La giornata trascorrerà con cieli sereni o al più poco nuvolosi, e temperature massime comprese tra i 18° e i 21° gradi. Il clima sarà particolarmente piacevole, perfetto per eventi, cerimonie e gite fuori porta.

A Catania si conferma una giornata splendida, con cielo sereno o poco nuvoloso per l’intero arco della giornata. Le temperature varieranno dai 13° gradi del mattino fino ai 21° gradi nelle ore più calde, che oscillano dalle 12:00 fino alle ore 15:00 del pomeriggio. I venti saranno deboli e la qualità dell’aria buona, rendendo la città ideale per celebrare il 25 aprile all’aperto, in qualsiasi evento organizzato nella splendida città etnea.

Le previsioni di domenica 26 Aprile

Domenica il bel tempo continuerà a dominare su tutta la Sicilia. Il cielo sarà sereno ovunque e le temperature raggiungeranno i 23° gradi nelle principali città, tra cui Catania, Palermo e Caltanissetta. Una giornata perfetta per attività all’aria aperta, tra relax e spostamenti, e godersi una tipica Domenica primaverile.

A Catania non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista per tutta la giornata. Le temperature toccheranno i 22° gradi, ma sarà importante prestare attenzione all’indice UV, che potrà raggiungere valori fino a 7 nelle ore centrali: consigliato l’uso di protezione solare durante l’esposizione prolungata.

Da venerdì a domenica, l’isola offrirà scenari perfetti per godersi il territorio, tra mare, natura e città d’arte. Anche a Catania il clima sarà particolarmente favorevole, con giornate luminose e aria piacevole. Un’occasione da non perdere per trascorrere momenti di relax o partecipare agli eventi del 25 aprile: il consiglio è di approfittarne e vivere appieno queste giornate primaverili.