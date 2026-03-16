Il vortice ciclonico Jolina, che attualmente si trova sul Mar Libico, continuerà a trasportare verso la Sicilia masse nuvolose molto umide e instabili. Si attendo quindi diverse e numerose piogge diffuse, anche a carattere di temporalesco, con fenomeni che in alcune zone potrebbero risultare localmente intensi.

“Sulla città di Catania – spiega Carlo Migliore, meteorologo di 3BMeteo.com – si attende tempo instabile o perturbato fino a mercoledì con rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi e accompagnati da una forte ventilazione orientale. Meglio da giovedì ma nel weekend torna un po’ di variabilità e qualche isolato fenomeno”.

Le previsioni per le prossime ore

Oggi la Sicilia è sotto allerta meteo arancione, con condizioni atmosferiche particolarmente instabili in quasi tutti i capoluoghi dell’isola. Sono previste piogge diffuse e temporali, con fenomeni localmente intensi, mentre Trapani sarà l’unica città dove la giornata presenterà alternanza tra pioggia e schiarite. Particolarmente colpita sarà Ragusa, dove i temporali potrebbero risultare più forti e accompagnati da vento e nubifragi locali.

Inoltre, le temperature registreranno un calo generale in tutta la regione. La città più calda sarà Messina, con massime di 15 gradi e minime di 12 gradi , seguita da Siracusa, dove le temperature oscilleranno tra 9 gradi e 15 gradi . La città più fredda farà registrare minime fino a 4 gradi.

Le previsioni per Catania

Per la giornata di oggi, Catania sarà interessata da piogge continue per l’intera giornata, senza tregua, con rovesci che persisteranno per tutto il pomeriggio e la notte. Non sono previste diminuzioni significative dei fenomeni! I rovesci saranno più intensi nel corso del pomeriggio: alle 18:00 sono attesi circa 3,4 mm di pioggia, con un ulteriore aumento verso le 21:00, quando si potrebbero registrare 4,1 mm.

Ci si prepara ad un pomeriggio intenso, si consiglia di seguire le raccomandazioni della protezione civile.