Il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, a seguito dell’allerta meteo codice arancione (preallarme) diramata dalla Protezione Civile Regionale, ha emanato apposita ordinanza con la quale vengono adottate misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità per la giornata di domani, lunedì 16 marzo.

In particolare è stata disposta:

L’ordinanza prevede inoltre alcune misure precauzionali per la popolazione, tra cui:

Si invitano i cittadini a seguire con attenzione gli aggiornamenti diffusi attraverso i canali ufficiali del Comune e a mantenere comportamenti improntati alla massima prudenza.

CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE PREVISTE DALLE ORE 00:00

DEL 16.03.2026 ALLE ORE 24:00 DEL 16.03.2026. MISURE DI SICUREZZA A

TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLA POPOLAZIONE IN CASO DI

EMERGENZA IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA.

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, dalle ore

00:00 del 16.03.2026 e fino alle ore 24:00 del 16.03.2026;

ORDINA

a) la chiusura degli Asili e degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati

ricadenti nel Comune di Acireale;

b) la chiusura degli impianti sportivi;

c) la chiusura del Centro Comunale di Raccolta;

d) la chiusura della Villa Belvedere e di Guardia;

e) la chiusura del Cimitero comunale ad eccezione delle tumulazioni;

f) ai cittadini di non transitare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamento/esondazione,

frane e smottamenti di terreno;

g) limitare gli spostamenti a quanto di effettiva necessità;

h) ai cittadini di stare lontano da alberi e strutture precarie e vulnerabili;

i) divieto di circolazione con mezzi a due ruote;

j) alle imprese di costruzione il controllo degli ancoraggi dei ponteggi, gru e oltre ogni

struttura presente nei cantieri edili;

k) non transitare e sostare su passerelle e ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e nei

sottopassi;

l) divieto di accesso e permanenza nelle aree demaniali marittime, nei porti e nelle aree e

strade prospicenti al mare;

m) prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità, dalla radio, dalla tv e da tutte

le altre fonti di Informazione;

n) consultare il sito del Comune di Acireale.

Dal momento dell’emanazione del presente atto e fino al termine della vigenza della presente

Ordinanza:

evitare di occupare e/o pernottare nei locali sottostanti il piano strada; predisporre paratie a

protezione dei locali al piano strada, chiudere le porte di cantine e seminterrati e salvaguardare

i beni mobili collocati in locali allagabili;

porre al sicuro i propri veicoli in zone non raggiungibili dall’allagamento;

Al verificarsi e durante l’evento meteorologico:

la popolazione delle frazioni a mare è invitata a tenere comportamenti idonei allo stato di

emergenza in considerazione del fatto che potrebbe essere disposta l’evacuazione e il ricovero

presso le strutture scolastiche appositamente individuate;

non accedere né occupare i locali sottostanti il piano strada o locali inondabili; predisporre

paratie a protezione dei locali al piano strada ove necessario;

non sostare su passerelle e ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e nei sottopassi; rinunciare

a mettere in salvo qualunque bene o materiale e trasferirsi subito in ambiente sicuro;

non tentare di raggiungere la propria destinazione, ma cercare riparo presso lo stabile più vicino

e sicuro; se all’interno di locali staccare l’interruttore della corrente e chiudere la valvola del gas,

purché tali dispositivi non siano collocati in locali a piano strada o sottostanti il piano strada o

in locali inondabili;

prima di abbandonare la zona di sicurezza accertarsi che sia dichiarato ufficialmente il cessato

allarme; prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità, dalla radio e dalla tv;

gli esercenti le attività di servizi, commerciali, artigianali, ricreative, sportive e religiose ubicate

in locali interrati e/o seminterrati devono chiudere il proprio esercizio;

non esporre i rifiuti dinanzi la propria abitazione/attività;

limitare l’uso dell’auto e la circolazione pedonale, e inibire l’uso dei mezzi a due ruote, con

attenzione per successive eventuali comunicazioni di provvedimenti restrittivi per la viabilità;

gli Organi di Polizia stradale, in tutti i casi in cui la sosta è vietata e costituisce quindi, ai sensi

e per le finalità del presente provvedimento, pericolo e grave intralcio alla circolazione,

dispongono la rimozione forzata dei veicoli ai sensi dell’art. 159, comma lett. c) del Codice della

Strada;

i Direttori Lavori dei cantieri edili pubblici e privati occupanti porzioni di suolo pubblico privato

dispongono la chiusura di tutti i cantieri edili;

provvedere alla predisposizione di misure e/o accorgimenti che garantiscano, rispetto

all’incolumità delle persone, adeguate condizioni di messa in sicurezza dei contenitori per la

raccolta differenziata e indifferenziata.

Dare mandato ai competenti uffici comunali, ognuno per le proprie competenze, di procedere

a tutti gli accertamenti tecnici presso gli uffici pubblici e gli istituti scolastici di competenza

comunale necessari al fine della verifica delle strutture e la loro agibilità all’uso, al rispetto di

quanto previsto nel piano di protezione civile, al controllo delle aree demaniali e dei porti al fine

di verificare l’osservanza delle norme ed evitare i rischi da mareggiate.