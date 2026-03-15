La Sicilia Orientale si prepara a una giornata di forte criticità meteorologica. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta arancione (fase di preallarme) per la giornata di domani, lunedì 16 marzo 2026, a causa dell’arrivo del Ciclone Jolina.

Le previsioni indicano precipitazioni diffuse e persistenti, con rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento che colpiranno duramente il versante ionico.

Scuole chiuse a Catania e provincia: l’elenco

In via precauzionale e per garantire la pubblica incolumità, il sindaco di Catania Enrico Trantino e i primi cittadini di numerosi comuni della provincia hanno firmato le ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Ecco i principali comuni del catanese dove le lezioni sono sospese per domani 16 marzo:

Catania

Acireale

Aci Castello

Motta Sant’Anastasia

Giarre

Riposto

Mascali

Aci Catena

Oltre agli istituti scolastici, in molti centri rimarranno interdetti anche i cimiteri, i parchi pubblici e gli impianti sportivi all’aperto.

Le dichiarazioni e i rischi

Gli esperti monitorano con attenzione l’evoluzione del Ciclone Jolina, che promette di portare piogge torrenziali simili a quelle registrate durante i passati eventi estremi.

“Il sistema di allertamento è attivo e la situazione è seguita costantemente dalla sala operativa. Si raccomanda la massima prudenza e di limitare gli spostamenti solo se strettamente necessari”.

Il rischio idrogeologico è elevato, specialmente nelle aree già colpite dalle piogge dei giorni scorsi. Le autorità invitano i cittadini a non sostare nei pressi di corsi d’acqua, sottopassi o zone costiere esposte alle mareggiate.