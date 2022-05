Concorsi per diplomati, dalla Polizia di Stato alla Rai: i bandi

Concorsi per diplomati: sono molte le offerte di lavoro disponibili, perché non dare un'occhiata? Ecco le più interessanti.

Concorsi per diplomati: in questo periodo sono molte le offerte di lavoro disponibili ed i campi sono vari. Si cerca personale, infatti, alla Rai, ma anche la Banca d’Italia ha bisogno di nuove reclute: di seguito le offerte più interessanti ed i dettagli per candidarsi.

Una proposta concorsi per diplomati allettante è quella della Rai, che ha indetto un concorso rivolto a diplomati e finalizzato alla copertura di 85 posti di lavoro per tecnici della produzione in varie città d’Italia.

Coloro che supereranno le selezioni saranno inseriti in azienda con contratto di apprendistato professionalizzante, attenzione però: sarà possibile presentare la domanda di ammissione entro il 16 giugno 2022.

I candidati al concorso devono possedere i requisiti di seguito riportati:

età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni;

diploma quinquennale di scuola media secondaria superiore;

patente di guida automobilistica categoria B.

Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno registrarsi sul sito della Rai ed effettuare il login con le proprie credenziali. In seguito, dovranno cliccare su “Selezione tecnici della produzione 2022” e compilare il modulo online con i dati richiesti. Dopo aver confermato l’adesione, riceveranno un messaggio di posta elettronica generato in modo automatico a conferma dell’avvenuta acquisizione della candidatura.

Ministero del Turismo assume: i bandi

Tra gli interessanti concorsi per diplomati ci sono anche quelli indetti dal Ministero del Turismo: si tratta di due concorsi finalizzati alla copertura di 10 posti di lavoro.

In particolare, si cercano 10 unità di personale, con diploma, caratterizzate da specifica professionalità con orientamento nelle discipline amministrativo – contabili, da inquadrare nell’area funzionale seconda – Fascia retributiva F2.

Di seguito alcuni dei requisiti per partecipare:

essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;

godimento dei diritti civili e politici;

inclusione nell’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento.

Si ricorda che il fine ultimo per presentare la domanda è giorno 4 giugno.

Concorsi per diplomati: i posti Banca d’Italia

La Banca d’Italia ha indetto un concorso per 3 assunzioni di tecnici nel campo dei sistemi di sicurezza e della supervisione. La selezione pubblica, rivolta a candidati in possesso di diploma o laurea ed esperienza, prevede l’impiego delle risorse mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 14 Giugno 2022; la selezione dei candidati si terrà a Roma e avverrà mediante due prove d’esame, una scritta e una orale, vertenti sulle materie indicate nel bando. Tra i requisiti l’essere cittadini europei, avere l’idoneità fisica alle mansioni ed il godimento dei diritti civili e politici.

Si invitano gli interessati a consultare il bando integrale per leggere i requisiti specifici.

Infine, tra i concorsi per diplomati c’è anche quello della Polizia di Stato, finalizzato alla copertura di 1.381 posti e riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo (VFP1, VFP4).

La selezione pubblica è rivolta a giovani candidati diplomati e gli interessati alla procedura concorsuale devono presentare la domanda di partecipazione entro il 20 giugno 2022.

Infine, importante è specificare che questo concorso non è aperto a civili, è rivolto sono a militari, in particolare a coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni: