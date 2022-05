Concorsi Sicilia 2022, opportunità a Catania: i bandi in scadenza

Concorsi Sicilia 2022: la redazione di LiveUnict ha selezionato alcuni interessanti bandi in scadenza, relativi alla città di Catania. Di seguito i dettagli.

Concorsi Sicilia: all’interno della Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2022 e di quella del 22 aprile 2022 figurano diversi interessanti bandi in scadenza. I posti offerti riguardano l’ambito sanitario ma non solo e, principalmente la città di Catania. Perché non dare un’occhiata? Di seguito le principali informazioni a riguardo.

Concorsi Sicilia: Asp Catania assume

Tra i principali concorsi Sicilia in scadenza, spicca quello relativo all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania. Si tratta di un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto alla copertura di 121 posti di dirigente medico, in vari profili e discipline. Si asssume a tempo indeterminato.

I profili ricercati dall’azienda sono i seguenti:

20 posti di dirigente medico disciplina medicina interna;

8 posti di dirigente medico disciplina medicina legale e fiscale;

70 posti di dirigente medico disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base;

4 posti di dirigente medico disciplina malattie infettive;

7 posti di dirigente medico disciplina geriatria;

4 posti di dirigente medico disciplina oftalmologia;

8 posti di dirigente medico disciplina cardiologia da assegnare al P.O. di Caltagirone.

Al fine dell’ammissione per la selezione, gli aspiranti dovranno compilare ed inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’azienda. Occorrerà seguire le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.

Attenzione, però: la scadenza del bando è fissata per il 15 maggio.

L’Istituto Nazionale di Astrofisica cerca personale

Un altro bando interessante è quello indetto dall’Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio Astrofisico di Catania, che riguarda un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno e determinato, per il settore tecnico-scientifico progettazione strumentazioni e/o impianti di ricerca.

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve essere inoltrata a INAF-Osservatorio astrofisico di Catania – via Santa Sofia n. 78 – 95123 Catania tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo inafoacatania@pcert.postecert.it. Entro quando? La scadenza è, anche in questo caso, fissata per giorno 15 maggio 2022.

Per ulteriori informazioni si consiglia di prendere visione del bando nella sua versione integrale, disponibile sul sito dell’Osservatorio astrofisico di Catania.

Concorsi Sicilia: posti disponibili all’Università di Catania

Anche l’Università degli Studi di Catania cerca personale. In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato un bando per selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua straniera, a tempo indeterminato.

In particolare, si cercano le seguenti figure:

2 collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua inglese , con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato, per un impegno orario annuo minimo di cinquecento ore, elevabile fino a un massimo di millecinquecento ore annue, per le esigenze dell’Universita’ degli studi di Catania;

, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato, per un impegno orario annuo minimo di cinquecento ore, elevabile fino a un massimo di millecinquecento ore annue, per le esigenze dell’Universita’ degli studi di Catania; 2 collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua spagnola, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato, per un impegno orario annuo minimo di cinquecento ore, elevabile fino a un massimo di millecinquecento ore annue, per le esigenze dell’Universita’ degli studi di Catania.

Le domande di ammissione a ciascuna selezione pubblica, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al direttore generale dell’Università degli Studi di Catania, area risorse umane, piazza Università n. 16, 95131 Catania. In questo caso gli interessati avranno più tempo a disposizione: la scadenza per la presentazione è fissata per giorno 22 maggio.