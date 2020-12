Concorsi pubblici: tutti i bandi per diplomati e laureati

Concorsi pubblici: a fine 2020, sono diversi i bandi di concorso attivi e rivolti a laureati e diplomati. Alcuni bandi in arrivo nelle prossime settimane.

Concorsi pubblici: il 2020 non è stato proprio l’anno ideale per sperare nel tanto agognato “posto fisso”. Tuttavia, in questo periodo dell’anno, sono diversi i bandi di concorso pubblicati. Le opportunità, dunque, non mancano. Vediamo una lista di bandi attivi o in arrivo per prepararsi al meglio ad affrontare dal punto di vista lavorativo il 2021.

Agenzia delle Dogane

Tra i primi concorsi pubblici che vi proponiamo, c’è quello dell’Agenzia delle Dogane che è alla ricerca di 1226 nuove figure tra funzionari e amministrativi. Il concorso è rivolto sia a diplomati che laureati per assunzioni a tempo indeterminato. La scadenza per presentare domanda è fissata al 7 Dicembre 2020. Per ulteriori informazioni sulle figure e i requisiti, ti consigliamo di dare un’occhiata qui.

Concorso Inps

Tra i concorsi pubblici in arrivo, segnaliamo invece il bando Inps per 1800 nuove assunzioni. Il bando sarà disponibile a breve, e sarà rivolto alle figure corrispondenti all’area C, posizione economica C1, al fine di ricoprire il ruolo di funzionario amministrativo, ovvero consulente protezione civile. Per ulteriori informazioni su domanda, requisiti e prove d’esame, dai un’occhiata a questo approfondimento.

Asp Palermo

Pochi giorni ancora per inviare la propria domanda di partecipazione all’Asp di Palermo, che ha indetto un concorso per 30 nuove risorse da inserire nel ruolo di collaboratore amministrativo. Per avere qualche chances di vincere un contratto a tempo indeterminato, c’è tempo fino al 3 dicembre 2020. Leggi qui per ulteriori informazioni sui requisiti e su come inviare la domanda.

Asp Catania

Nuovi posti, 40 nello specifico, sono messi a disposizione anche dall’Asp di Catania, che cerca collaboratori amministrativi professionali. Per inviare la domanda, ci sarà tempo fino al 20 dicembre. Il concorso prevede una prova scritta, una prova pratica e una prova orale. Leggi ulteriori informazioni sui requisiti.

Guardie forestali

Un altro bando in arrivo è quello delle guardie forestali in Sicilia. Stando alle ultime notizie, il bando verrà pubblicato entro la fine di questo 2020 per l’assunzione di 170 agenti del Corpo delle guardie forestali.