Asp Palermo concorsi, pubblicato bando: ecco le posizioni ricercate

Asp Palermo concorsi: è attualmente aperto un bando per la selezione di 30 risorse da inserire nel ruolo di collaboratori amministrativi. Ecco come e entro quando candidarsi.

Asp Palermo concorsi: l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha indetto un concorso volto all’assunzione di 30 risorse, da inserire in organico con il ruolo di collaboratore amministrativo. La domanda di partecipazione può essere inoltrata entro e non oltre il prossimo 3 dicembre 2020. I vincitori del concorso otterranno un contratto a tempo indeterminato. Ecco tutti i requisiti e le informazioni utili per poter partecipare al bando in questione.

Asp Palermo concorsi: requisiti generali

avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’UE o altre categorie previste dal bando;

o di uno degli Stati dell’UE o altre categorie previste dal bando; età non deve essere inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;

e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo; godimento dei diritti civili e politici;

avere regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari, per gli obbligati ai sensi di legge;

idoneità psico-fisica all’attività lavorativa da svolgere;

all’attività lavorativa da svolgere; non avere riportato condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza e non avere procedimenti penali in corso, connessi a reati che possono impedire la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della normativa vigente;

assenza destituzione o dispensa o decadenza dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, o licenziati per motivi disciplinari.

Requisiti specifici

È necessario, inoltre, essere in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio o titolo equipollente.

Asp Palermo concorsi: domanda di ammissione e selezione

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inoltrata, esclusivamente per via telematica, entro il 3 Dicembre 2020. Occorrerà registrarsi alla piattaforma disponibile sul sito dell’ASP Palermo e seguire i passaggi.

Per quanto riguarda la selezione dei candidati, questa potrà essere preceduta da un prova preselettiva, qualora dovesse pervenire un numero di domande superiore a quello previsto. I candidati dovranno sostenere in tutto tre prove concorsuali: una prova sarà scritta, una prova pratica ed una prova orale.