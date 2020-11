Concorsi Sicilia: Asp, Regione e ospedali assumono

Concorsi Sicilia: Asp, Regione Siciliana e ospedali sono alla ricerca di nuovo personale. Opportunità sia per diplomati che laureati: ecco le posizioni aperte.

Concorsi Sicilia: sono diverse, al momento, le opportunità per coloro che stanno cercando un lavoro in Sicilia. Contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato sono disponibili sia per laureati che per diplomati, che verranno assunti tramite selezioni per titoli ed esami o tramite graduatoria. Ecco, di seguito, le opportunità attive.

Asp Palermo

Tra i concorsi Sicilia attivi, segnaliamo che l’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) di Palermo ha pubblicato un bando di concorso per assumere 30 nuove risorse nel ruolo di collaboratore amministrativo. Il contratto per coloro che saranno assunti sarà a tempo indeterminato. Tutti coloro che vogliono candidarsi devono inviare la domanda entro e non oltre il 3 dicembre 2020.

Asp Catania

Anche l’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) di Catania cerca nuovo personale. Tra i concorsi Sicilia, figura dunque anche questo bando, che prevede l’assunzione di 40 nuovi collaboratori amministrativi professionali, categoria D. La selezione avverrà per titoli ed esami. C’è tempo per inviare la domanda fino al 20 dicembre 2020.

Regione Siciliana

La Regione Siciliana torna ad assumere nuovo personale, riavviando dopo trent’anni le assunzioni del personale negli uffici regionale. L’ente si prepara, dunque, ad assumere oltre 1300 unità, tra Centri per l’impiego e uffici regionali. Non si tratterà di un unico bando, ma di una serie di bandi già annunciati lo scorso ottobre.

Arpa Sicilia

L’Agenzia Regionale per l’Ambiente della Sicilia (ARPA) assume diplomati e laureati. Tramite nuove assunzioni tramite concorso per titoli ed esami, si prevedono 13 nuovi posti lavoro. Il personale che sarà assunto, tramite queste selezione, sarà inserito all’interno di diversi settori. Il termine ultimo per poter presentare la domanda è fissato al 10 dicembre 2020. Le modalità di svolgimento degli esami non sono ancora state definite, a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

Reclutamento infermieri

Ultima opportunità, tra i concorsi Sicilia attualmente attivi: per fronteggiare l’emergenza Coronavirus ancora pienamente in corso, la Centrale Operativa 118 del bacino Catania-Ragusa-Siracusa ha avviato un nuovo reclutamento di infermieri. Gli incarichi saranno a tempo determinato e la scadenza per presentare domanda scade il 3 dicembre 2020.

