Ferrari assume: si cercano studenti e giovani anche senza esperienza

La nota azienda automobilistica di Maranello ricerca giovani laureati e studenti con o senza esperienza da assumere. Le posizioni attualmente aperte e come candidarsi.

Ferrari, la nota azienda automobilistica, ricerca periodicamente nuove figure da inserire in “squadra”. Ferrari è alla ricerca di soggetti con differenti tipologie di competenze e con esperienza variabile, in base al ruolo da ricoprire.

L’azienda di Maranello offre opportunità anche a studenti e a candidati senza esperienza, dando loro la possibilità di crescere e di sviluppare competenze all’interno di una realtà innovativa e ambiziosa.

Ecco, nel dettaglio, tutte le offerte di lavoro e di tirocinio per cui è possibile candidarsi.

Gli stage in Ferrari

L’azienda offre periodicamente l’opportunità di svolgere un tirocinio. Queste offerte sono principalmente rivolte a neo-laureati o laureandi. In particolare, i tirocini rivolti ai laureandi consentono agli studenti di partecipare ad un importante formazione sul campo, utile alla stesura della tesi di laurea.

Inoltre, un tirocinio in Ferrari rappresenta un acceleratore di carriera e aumenta la probabilità che il candidato venga poi assunto a lungo termine all’interno dell’azienda.

Periodicamente vengono aperte le candidature per svolgere tirocini presso il team di Formula 1, la squadra R&D o altri team di Maranello. Gli stage hanno, solitamente, durata di 6 mesi e le lauree richieste sono Ingegneria Meccanica, Ingegneria del Veicolo, Ingegneria Industriale, Ingegneria Gestionale e Ingegneria dei Materiali ma anche Economia e Marketing.

Le posizioni aperte e come candidarsi

Attualmente Ferrari seleziona i seguenti profili, da assumere presso la sede di Maranello:

Internal Communications Manager

ICT Business Analyst (Maranello)

Solution Architect (Maranello)

Manufacturing Engineer (Maranello)

Manufacturing Internship (Maranello)

Engine Development Engineer (Maranello)

Component Design Engineer (Maranello)

Senior Project Functional Safety Engineer (Maranello)

Engineering Internships (Maranello)

Buyer (Maranello)

Per consultare i dettagli sulla posizione, le competenze richieste e per candidarsi basterà visitare la pagina “Carriere” sul sito ufficiale dell’azienda automobilistica. Lì sarà possibile conoscere come avviene il processo di selezione, visionare le posizioni aperte e caricare il proprio curriculum vitae e lettera di presentazione cliccando su “Apply now”.