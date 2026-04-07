Concorsi pubblici: previsti per il mese di aprile 2026 13mila nuove risorse da inserire nei vari ambiti della Pubblica Amministrazione. Le opportunità lavorative sono diffuse su tutto il territorio nazionale e riguardano sia amministrazioni centrali sia enti locali. I bandi sono rivolti a candidati con differenti livelli di istruzione. Possono partecipare diplomati, laureati e anche persone in possesso della sola licenza media. Di seguito i bandi aperti ai quali poter inviare domanda.

Concorsi pubblici, i bandi per i concorsi esercito

Sono numerosi i concorsi attualmente aperti nelle Forze Armate, con diverse opportunità per militari e civili.

È stato indetto il concorso VFT 2026 per il reclutamento di 3.382 volontari in ferma prefissata triennale nell’Esercito, nella Marina Militare (compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto) e nell’Aeronautica Militare. La selezione è riservata ai volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) in servizio e ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), sia in servizio sia in congedo. Possono partecipare i candidati under 28 in possesso della licenza media. Le domande devono essere presentate entro il 22 aprile 2026.

Per quanto riguarda l’Aeronautica Militare, è stato bandito il concorso per 300 Allievi Marescialli relativi al 29° corso biennale 2026-2028. La procedura è aperta a diplomati e a chi conseguirà il titolo entro l’anno del bando, con scadenza fissata al 29 aprile 2026. Stesse scadenze per il concorso dell’Esercito, che prevede 140 posti per Allievi Marescialli, sempre per il 29° corso biennale. Anche in questo caso possono partecipare sia civili diplomati sia militari. Per la Marina Militare, invece, il termine ultimo per candidarsi al concorso per 286 Allievi Marescialli è il 2 maggio 2026. Infine, è aperto anche il concorso per 105 Guardiamarina della Marina Militare, con scadenza fissata al 30 aprile 2026, rivolto ai militari diplomati.

Concorsi pubblici, il bando per il Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato tre nuovi bandi per la stabilizzazione del personale già impiegato nell’Amministrazione giudiziaria, si tratta di oltre 9119 posti a disposizione. Si tratta di procedure selettive che permettono di trasformare i contratti a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con l’obiettivo di rendere più efficiente il sistema giudiziario su tutto il territorio nazionale. I concorsi sono organizzati per distretti, con assegnazioni previste presso diverse sedi in tutta Italia. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 15 aprile 2026, mentre le assunzioni prenderanno avvio a partire dal 1 luglio 2026.

Concorsi pubblici, i bandi ancora attivi

Ancora attivi i seguenti bandi e le relative date di scadenza: