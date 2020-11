Concorsi pubblici: Agenzia delle Dogane cerca funzionari e amministrativi

L'Agenzia delle Dogane indice due bandi di concorso per l'assunzione di 1226 figure professionali. Di seguito tutti i dettagli.

Concorsi pubblici: l’Agenzia delle Dogane ha riaperto i termini di partecipazione per i concorsi pubblici volti all’assunzione di 1226 figure professionali, nel dettaglio 766 Funzionari e 460 Amministrativi.

Requisiti per il titolo di funzionari

Come per tutti i concorsi pubblici, ci sono dei requisiti che i candidati devono rispettare. I requisiti richiesti per il titolo di Funzionari e aggiornati, in base ad opportune rettifiche emanate dall’ente, sono i seguenti:

N. 75 esperti settore amministrativo e contabile : tra i titoli di studio richiesti figurano la laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze dell’Economia e della Gestione,Aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze della formazione e dell’educazione (L-19); oppure diploma di laurea Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche, Scienze dell’educazione, Scienze della formazione primaria, o laurea specialistica o magistrale equiparata;

Requisiti per il titolo di amministrativi

I requisiti richiesti per il titolo di Amministrativi e aggiornati, in base ad opportune rettifiche emanate dall’ente, sono i seguenti:

N. 250 assistenti doganali settore amministrativo/tributario : richiesto diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto;

Requisiti generali richiesti

Oltre ai requisiti specifici sopra indicati, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

di uno degli Stati membri dell’Unione europea; idoneità fisica all’impiego;

all’impiego; possesso dei titoli di studio e/o requisiti specifici indicati nei rispettivi bandi;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere dichiarati decaduti o licenziati da un impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito lo stesso mediante presentazione di documenti falsi,

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o, in ogni caso, per reati contro la pubblica amministrazione o per reati aventi come soggetto passivo la pubblica amministrazione;

per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei confronti del servizio di leva.

Come avviene la selezione

Se il numero delle domande di partecipazione dovesse essere pari o superiore a quello massimo riportato nei rispettivi bandi, si effettuerà una prova preselettiva: consiste in un test con quesiti a risposta multipla con tre opzioni di risposta, di cui una sola esatta.

Le procedure di selezione, come per la maggior parte dei concorsi pubblici, prevedono prove scritte e orali; queste saranno articolate secondo le nuove modalità per i concorsi introdotte in risposta all’emergenza Coronavirus e per semplificare, accelerare e digitalizzare le selezioni pubbliche.

La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è stata prorogata al 7 Dicembre 2020. Il concorso è rivolto a laureati e diplomati che saranno assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato e pieno.