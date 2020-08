Concorsi pubblici: tutti i bandi attivi e in scadenza

Concorsi pubblici: sono diversi i bandi attualmente attivi e in scadenza. Di seguito, tutte le informazioni per inviare la propria domanda di partecipazione.

Assistenza anziani

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale hanno pubblicato un bando pubblico per l’assunzione di 1200 giovani under 35 da impiegare nel settore dell’assistenza per gli anziani dal nome “Time to care”. Il contratto stipulato sarà a tempo determinato della durata di 6 mesi.

Arpa Sicilia

L’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) Sicilia a indetto un concorso per 57 assunzioni a tempo pieno e indeterminato per diplomati e laureati.

Assunzioni ATA

Martedì 11 agosto, le parti sindacali sono state convocate dal Ministero dell’Istruzione per un confronto riguardante le immissioni in ruolo del personale Ata presentando i numeri delle assunzioni. Per il concorso DSGA i posti sono 1.985 a fronte dei 3.378 attualmente vacanti. Le nomine dei vincitori non avverranno ovunque il primo di settembre, dal momento che in molte regioni le procedure non si sono ancora concluse.

Nel complesso, il numero delle nuove assunzioni per l’anno scolastico 2020/2021 ammonta a 11.323 unità di personale ATA, di cui 532 sono trasformazioni contrattuali da part-time a full time.

Ministero dell’Economia

Tra i concorsi pubblici attivi, sono disponibili 56 posti al MEF, il ministero dell’Economia e della Finanza. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 agosto. Per inviare domanda c’è tempo fino al 21 settembre 2020. Bisognerà inoltrare la domanda esclusivamente tramite procedura online, accedendo al seguente sito: https://www.concorsionline.mef.gov.it/concorsi/

Corte dei Conti

Concorsi pubblici: la Corte dei Conti ha indetto un concorso per l’assunzione di personale amministrativo. È prevista l’assunzione di 52 risorse caratterizzate da specifica professionalità con orientamento giuridico, finanziario ed economico. Il personale amministrativo sarà così assegnato:

40 posti presso la Corte dei Conti;

presso la Corte dei Conti; 12 posti presso l’Avvocatura dello Stato.

