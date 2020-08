Assunzioni Ata, oltre 11mila posti previsti: tutti i numeri suddivisi per profilo

Le parti sindacali sono state convocate nelle giornata di ieri per quanto riguarda le immissioni in ruolo del personale Ata: il numero delle nuove assunzioni per l’anno scolastico 2020/2021 ammonta a 11.323 unità di personale ATA

Assunzioni Ata. Ieri, martedì 11 agosto, le parti sindacali sono state convocate dal Ministero dell’Istruzione per un confronto riguardante le immissioni in ruolo del personale Ata presentando i numeri delle assunzioni. Per il concorso DSGA i posti sono 1.985 a fronte dei 3.378 attualmente vacanti. Le nomine dei vincitori non avverranno ovunque il primo di settembre, dal momento che in molte regioni le procedure non si sono ancora concluse.

Nel complesso, il numero delle nuove assunzioni per l’anno scolastico 2020/2021 ammonta a 11.323 unità di personale ATA, di cui 532 sono trasformazioni contrattuali da part-time a full time.

Più in particolare, le assunzioni Ata autorizzate riguarderanno:

1.985 Dsga

2.428 Assistenti amministrativi

761 Assistenti tecnici

6.131 Collaboratori scolastici

4 Addetti alle aziende agrarie

4 Guardorobieri

6 Cuochi

4 Infermieri

Profilo Disponibilità Immissioni DSGA – Direttori Servizi Generali e Amministrativi 3.378 1.985 AA – Assistenti Amministrativi 5.075 2.428 AT – Assistenti Tecnici 2.123 761 CS – Collaboratori Scolastici 14.217 6.131 CO – Cuochi 144 6 CR – Addetti Aziende Agrarie 112 4 GA – Guardarobieri 97 4 IF – Infermieri 29 4 Totale Nazionale 25.175 11.323

È inoltre prevista, sulla base dell’art. 230bis della legge 77/2020 (DL Rilancio), una dotazione organica aggiuntiva di 1.000 assistenti tecnici informatici a tempo determinato per le scuole del primo ciclo: secondo le disposizioni di legge, questo personale sarà assunto con contratto fino al 31 dicembre 2020.