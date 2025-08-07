Immissioni in ruolo ATA 2025/26: Potrebbero aprirsi subito dopo Ferragosto le domande per le immissioni in ruolo ATA 2025/26, destinate al personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. Sebbene la data ufficiale non sia ancora stata pubblicata, il periodo di riferimento sarà strettamente legato alla diffusione della circolare ministeriale che darà avvio alle operazioni. Lo scorso anno, le convocazioni partirono proprio intorno al 15 agosto, e si ipotizza che anche quest’anno il calendario possa seguire un andamento simile.

Immissioni in ruolo ATA 2025/26: Modalità di presentazione delle domande

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale ministeriale Istanze On Line – Polis, accessibile con credenziali SPID o CIE. La procedura sarà completamente digitalizzata, come avvenuto negli ultimi anni. Si attende a breve la pubblicazione del decreto ministeriale, accompagnato dalla consueta nota esplicativa, che fornirà istruzioni dettagliate su come procedere.

Una volta completata la fase di presentazione, i candidati saranno convocati per scegliere la sede di servizio. L’ordine di convocazione dipenderà dalla posizione nelle graduatorie ATA 24 mesi e dalla disponibilità dei posti nelle diverse province, comunicata dagli Uffici Scolastici Provinciali (USP).

Novità: la possibilità di rinuncia

Tra le novità previste per le immissioni in ruolo ATA 2025/26, vi è l’introduzione di una sezione dedicata alla rinuncia volontaria. I candidati che non intendono accettare la nomina potranno comunicarlo direttamente all’interno del modulo online, evitando assegnazioni d’ufficio o l’obbligo di inviare comunicazioni separate agli uffici competenti.

Immissioni in ruolo ATA 2025/26: Graduatorie di riferimento

Le immissioni in ruolo ATA 2025/26 si baseranno sulle graduatorie ATA 24 mesi, aggiornate recentemente e attualmente in fase di pubblicazione da parte dei vari USP. Da queste liste saranno selezionati i candidati da assumere nei profili di collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, tecnici, e altre figure previste dalla normativa vigente.

Immissioni in ruolo ATA 2025/26: Decorrenza e sede definitiva

Le nomine avranno decorrenza giuridica a partire dal 1° settembre 2025, mentre la decorrenza economica scatterà dalla data effettiva di presa di servizio. È importante sottolineare che la sede assegnata inizialmente sarà solo provvisoria: l’assegnazione definitiva avverrà nell’anno scolastico 2026/27, in base alla mobilità e alla disponibilità dei posti vacanti.

I numeri dell’immissione in ruolo

Il Ministero ha autorizzato un contingente complessivo di 10.348 assunzioni per l’anno scolastico 2025/26. Di queste, 824 riguarderanno il profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), mentre le restanti 9.524 copriranno gli altri profili ATA. L’obiettivo principale è quello di coprire il naturale turn over, ma è previsto che una parte consistente dei posti autorizzati rimanga comunque vacante, in attesa di successive procedure.