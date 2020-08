Concorsi pubblici: 56 posti al Ministero dell’Economia

Concorsi pubblici: 56 posti disponibili al Ministero dell'Economia e della Finanza. Ecco i candidati ricercati, come e quando inviare domanda, i requisiti e le prove d'esame.

Tra i concorsi pubblici attivi, sono disponibili 56 posti al MEF, il ministero dell’Economia e della Finanza. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 agosto. Vediamo tutti i dettagli di questo concorso.

Ripartizione posti

n.30 unità di personale con profilo di Analista economico finanziario ;

; n.15 unità di personale con profilo di Funzionario tributario ;

; n.11 unità di personale con profilo di Funzionario amministrativo contabile.

Il 10% dei posti disponibili, inoltre, è riservato al personale appartenente al ruolo unico del Ministero dell’economia e delle finanze.

Invio domande

Per inviare domanda c’è tempo fino al 21 settembre 2020. Bisognerà inoltrare la domanda esclusivamente tramite procedura online, accedendo al seguente sito: https://www.concorsionline.mef.gov.it/concorsi/

Requisiti

Per accedere, necessario il possesso di una laurea magistrale in uno dei seguenti corsi di studio:

Laurea magistrale in Finanza, Matematica, Fisica, Scienze dell’economia, Scienze delle pubbliche amministrazioni; Scienze economico-aziendali, Scienze statistiche, Scienze statistiche attuariali e finanziarie, Giurisprudenza, Relazioni internazionali, Scienze della politica, Sociologia e ricerca sociale, Studi europei, altra laurea specialistica o magistrale equipollente;

in Finanza, Matematica, Fisica, Scienze dell’economia, Scienze delle pubbliche amministrazioni; Scienze economico-aziendali, Scienze statistiche, Scienze statistiche attuariali e finanziarie, Giurisprudenza, Relazioni internazionali, Scienze della politica, Sociologia e ricerca sociale, Studi europei, altra laurea specialistica o magistrale equipollente; Diploma di laurea equiparati alla suddette lauree magistrali;

Tra i requisiti, inoltre, viene indicato il possesso di uno dei seguenti titoli conseguiti post-laurea:

Dottorato di ricerca: in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, o in materia di contabilità e bilancio;

in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, o in materia di contabilità e bilancio; Master di secondo livello: in materie giuridiche o economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, nonché in materie inerenti alla contabilità e al bilancio;

Prove concorso

A differenza della maggior parte dei concorsi pubblici, il bando promosso dal MEF non prevede una prova scritta. Dopo la valutazione dei titoli, la commissione procederà a una prova orale dei candidati. Le materie del colloquio differiscono a seconda del profilo per cui ci si candida. In particolare: