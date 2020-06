Università Medicina: ecco tutte le sedi in Italia

Come ogni estate, anche quest’anno iniziano i preparativi per l’ingresso degli aspiranti medici nel mondo universitario. L’apertura delle iscrizioni per il test di medicina è infatti alle porte: dal 1° luglio sarà possibile effettuare la procedura online. Ma questa prima fase del test di Medicina non si esaurisce con la semplice iscrizione al test. Infatti, essa comprende un’azione fondamentale, vale a dire la scelta delle sedi alle quali si è interessati a concorrere per ottenere un posto in università. Ecco dunque le principali informazioni da sapere in merito.

Test di Medicina 2020: iscrizione

Il via alle iscrizioni al test partirà nei prossimi giorni con grande soddisfazione da parte degli aspiranti medici. La procedura resterà aperta fino alle ore 15 del 23 luglio 2020, data che quindi dovrà essere ricordata da coloro i quali hanno intenzione di accedere al test.

Il processo di iscrizione verrà effettuato telematicamente, attraverso il portale www.universitaly.it, secondo quanto definito da un Decreto Ministeriale pubblicato il 16 giugno 2020.

Università Medicina: le sedi in Italia

All’interno della procedura di iscrizione sarà inoltre necessario selezionare le sedi per le quali si vuole concorrere per ottenere un posto all’università e studiare Medicina. A tal proposito, il MIUR ha rilasciato un documento nel quale ha inserito tutte le sedi di Medicina disponibili sul territorio nazionale, in modo da rendere più chiara la scelta agli aspiranti studenti.

La scelta della sede è molto importante perché potrebbe incidere sulla possibilità di ottenere un posto in università. Per tale ragione è bene riflettere e informarsi su quali atenei possano rivelarsi la scelta migliore per ogni studente, chiaramente anche considerando le esigenze personali. Le sedi verranno indicate al momento dell’iscrizione in ordine di preferenza, il quale sarà impossibile da modificare, e anche in questo caso vale la scadenza del 23 luglio 2020 già citata.

