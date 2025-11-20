In occasione delle prove di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, in programma questa mattina, giovedì 20 novembre, il comando della polizia locale ha predisposto un potenziamento dei servizi di viabilità nella zona della torre biologica e della cittadella universitaria di via Santa Sofia. L’area, particolarmente sensibile per la presenza del pronto soccorso e di numerosi reparti del Policlinico Universitario, richiede infatti varchi sempre liberi per consentire il regolare transito dei mezzi di emergenza.

Oltre duemila partecipanti attesi

Considerato l’alto numero di candidati – più di duemila – il Comune ritiene necessario adottare misure preventive per evitare congestioni del traffico. Per tutta la mattinata è previsto un presidio rafforzato della polizia locale lungo la principale arteria stradale, con l’obiettivo di garantire ordine e sicurezza durante l’afflusso e il deflusso dei concorrenti. Gli agenti monitoreranno in particolare i punti più delicati del percorso, per limitare quanto possibile gli intralci alla circolazione ordinaria.

L’appello ai cittadini: spostarsi solo se necessario

L’amministrazione comunale invita gli automobilisti a evitare l’area di via Santa Sofia nelle ore diurne e, se possibile, a scegliere percorsi alternativi. Ai candidati viene raccomandato di raggiungere la sede dei test a piedi o con i mezzi pubblici, mentre ai parenti dei pazienti ricoverati nel Policlinico si suggerisce di rimandare le visite a un’altra giornata, qualora la situazione lo consenta. L’obiettivo è ridurre al minimo le interferenze con un evento che, per affluenza e posizione, potrebbe generare notevoli disagi alla viabilità cittadina.