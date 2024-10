Test medicina 2024: Il terzo scorrimento di graduatoria del test medicina 2024 è uscito lo scorso martedì 2 ottobre. Con quest’ultimo scorrimento si registrano 88 assegnati, posizione dell’ultimo prenotato 14972.

Punteggio minimo

Il punteggio minimo per entrare rimane, fermo a 77.5, andiamo a vedere nel dettaglio questo terzo scorrimento graduatoria medicina 2024, attualmente risultano disponibili il 12% dei posti, Napoli e Bari hanno già esaurito i posti disponibili. Stando alle previsione Alpha test se in graduatoria siete oltre il 16.000 posto la probabilità di entrare è molto bassa.

Come sottolineano gli esperti però questa è un’indicazione di massima, per la sede specifica vi consigliamo di prendere in considerazione anche la percentuale di posti ancora disponibili.

Gli studenti che risultano ancora prenotati ora devono tenere conto che dal prossimo scorrimento la graduatoria “scorrerà” sempre meno, forse andrà meglio dopo l’uscita della graduatoria dell’IMAT, ma in generale i numeri saranno sempre più piccoli

Posti esauriti test Medicina 2024

Grazie all’analisi del terzo scorrimento sappiamo che ci sono atenei che hanno esaurito i posti disponibili e sono Napoli e Bari. Gli atenei in cui rimane un solo posto libero sono invece i seguenti:

Bologna – Sede di Bologna

Milano Bicocca

Catania

Calabria TD (sede di Cosenza)

Test Medicina 2024: come procedere

Come accade di consueto dopo ogni scorrimento, gli studenti che sono stati assegnati hanno a disposizione un periodo di 4 giorni per completare la procedura di immatricolazione. Gli studenti che sono ancora prenotati e desiderano immatricolarsi immediatamente devono rispettare le stesse tempistiche.

Per quanto riguarda gli altri, ovvero i prenotati che intendono attendere ulteriori scorrimenti e gli studenti in attesa che hanno esaurito i posti, è fondamentale continuare a confermare il proprio interesse per rimanere nella graduatoria.

Graduatoria medicina e IMAT 2024

Molti candidati insoddisfatti dal terzo scorrimento nutrono speranze di vedere sviluppi più favorevoli a partire dal quinto scorrimento, che si svolgerà dopo la pubblicazione della graduatoria dell’IMAT 2024. Ma qual è il legame tra l’IMAT e gli scorrimenti per medicina in italiano?

La connessione risiede nel fatto che diversi candidati partecipano a entrambi i test. Quando questi studenti vengono assegnati a medicina in inglese, tendono a immatricolarsi in quel corso, liberando così posti per le aspiranti matricole di medicina in italiano. Questo meccanismo potrebbe influenzare le opportunità di accesso per coloro che stanno attendendo scorrimenti successivi e sperano di vedere un incremento dei posti disponibili.