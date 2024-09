Test Medicina 2024: da mercoledì 18 settembre è online il primo scorrimento della graduatoria del test medicina 2024 .

Quest’ultimo fa posto ad altri 238 candidati, arrivando così alla posizione 14.080.

Test medicina 2024, punteggio minimo aggiornato

Il punteggio minimo aggiornato al primo scorrimento è attualmente fissato a 78,3. Questo dato evidenzia una leggera diminuzione di soli 0,3 punti rispetto alla fase precedente, segnale di una certa stabilità nelle valutazioni. È interessante notare che, al momento, nessuna sede ha ancora esaurito tutti i posti disponibili.

Ad esempio, presso l’Università di Catania, si stima che meno del 5% dei posti sia ancora libero. Questo indica che, sebbene ci siano ancora opportunità di immatricolazione, la situazione sta evolvendo rapidamente.

Test medicina 2024, come capire la propria posizione

L’analisi fornita dagli esperti di Alpha Test è uno strumento utile per comprendere meglio la propria posizione in graduatoria. Se si è indicato un numero significativo di sedi, oltre la metà, è sufficiente controllare la propria posizione e lo stato per avere un’idea della probabilità di essere assegnati a una delle scelte.

Per chi invece è interessato a conoscere la probabilità di accedere a una specifica sede, è importante valutare quante posizioni separano dal ultimo prenotato di quella sede. Questa valutazione aiuterà a capire meglio le proprie possibilità di immatricolazione e a prendere decisioni più informate.

Quando il secondo scorrimento

l secondo scorrimento sarà pubblicato il 25 settembre. A partire da questa data, come sempre, gli studenti che sono stati “assegnati” avranno a disposizione un periodo di 4 giorni per completare la procedura di immatricolazione. È importante sottolineare che gli studenti “prenotati” che desiderano immatricolarsi immediatamente dovranno seguire le medesime tempistiche di 4 giorni.

Per quanto riguarda tutti gli altri, cioè gli studenti “prenotati” che intendono attendere i prossimi scorrimenti, così come quelli che si trovano “in attesa” o che sono stati classificati come “fine posti”, è fondamentale confermare il proprio interesse a rimanere in graduatoria. Questa conferma è cruciale per garantire che la propria posizione rimanga valida e che si possa avere accesso alle future opportunità di immatricolazione.