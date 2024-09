Test Medicina 2024: è stata pubblicata ieri, alle ore 12, nell’area personale di Universitaly, la graduatoria nazionale di Medicina. Gli aspiranti medici hanno potuto prendere visione dell’esito della prova svolta, tra chi è già entrato, ottenendo un punteggio alto e chi con un punteggio minimo. Altri, invece, devono restare in attesa di uno scorrimento. Ecco qual è stato il punteggio minimo di quest’anno e qual è la data del primo scorrimento.

Test Medicina 2024: punteggio minimo

Il punteggio minimo non è lo stesso per tutti gli atenei e può variare anche di tanti punti. Rispetto al 2023, grazie anche alla banca dati messa a disposizione prima delle prove, il punteggio minimo è risultato essere più alto, circa 78,6. Su 14,823 posti a disposizione, dunque, bisogna raggiungere un ottimo punteggio.

Test Medicina 2024: cosa fare se non è stato raggiunto il punteggio minimo

Per gli aspiranti medici che hanno raggiunto un punteggio al di sotto di quello minimo per entrare, c’è ancora speranza. I candidati hanno potuto verificare il loro status in graduatoria ma questo potrebbe essere soggetto a cambiamenti.

Se gli aspiranti medici con lo status di “assegnato” o “prenotati”, sono certi di assicurarsi un posto, diverso è il discorso per chi, accanto al proprio nome trova la dicitura “posti esauriti”. Tuttavia, non è ancora detta l’ultima parola. Bisognerà, infatti, attendere il 18 settembre, data del primo scorrimento, in cui potranno liberarsi dei posti. Gli status di chi ha la dicitura “posti esauriti” potrebbero passare da “assegnato” o, quantomeno, “prenotato”.

La procedura per “assegnati” e “prenotati”

Per chi tra gli “assegnati” è riuscito ad assicurarsi un posto tra i 14.823 disponibili, adesso ha 4 giorni di tempo per effettuare l’immatricolazione. I “prenotati“, invece, che non hanno ottenuto un posto nella prima preferenza ma in una delle altre indicate, potranno immatricolarsi subito nell’ateneo in cui sono entrati o aspettare gli scorrimenti per conquistare un posto in preferenze più alte. Coloro i quali scelgono quest’ultima preferenza devono comunicarlo su Universitaly, tramite la specifica funzione. Ci sono 5 giorni di tempo, a partire da oggi.