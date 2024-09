Graduatoria test medicina: è finalmente arrivato il giorno decisivo per i risultati del Test Medicina 2024. Chi ha partecipato alle prove del 28 maggio e del 30 luglio potrà oggi, martedì 10 settembre, consultare la graduatoria nazionale con i nominativi. Proprio oggi e attraverso questa pubblicazione prenderà avvio il processo di assegnazione dei posti nelle diverse università.

Graduatoria test medicina: le assegnazioni

I punteggi non sono più al centro dell’attenzione degli studenti, poiché i candidati hanno già avuto l’opportunità di consultare i propri risultati. Infatti, nelle settimane precedenti, i punteggi sono stati resi disponibili nella propria area riservata. Oggi, con la pubblicazione della graduatoria, l’attenzione si sposta sull’assegnazione dei posti nelle università, il che rappresenta il passo successivo e cruciale per coloro che hanno partecipato al test.

Per quanto riguarda la graduatoria dei risultati del Test Medicina 2024, è utile sapere che il punteggio minimo necessario per essere inclusi è di 20 su 90. Tuttavia, le aspettative per accedere alle facoltà possono variare significativamente. Alcuni esperti stimano che il punteggio di ingresso effettivo possa aggirarsi intorno ai 75-75,5 punti, mentre altri suggeriscono una soglia più alta, compresa tra 76,9 e 78,1 punti. Si trattano solo di alcune ipotesi. La certezza si avrà solo oggi dopo la pubblicazione.

Graduatoria test medicina: l’orario della pubblicazione

Per quanto riguarda l’orario di pubblicazione della graduatoria, ci sono ancora alcune incertezze, ma secondo le informazioni attualmente disponibili, Sky Tg24 suggerisce che la graduatoria potrebbe essere resa pubblica intorno alle 12:00. Questa stima si basa su indiscrezioni e su precedenti pratiche di pubblicazione dei risultati, che tendono a seguire orari simili.

Graduatoria test medicina: gli scorrimenti

Non è solo il punteggio individuale a determinare l’ammissione alla facoltà di Medicina, ma anche la posizione nella graduatoria e la disponibilità dei posti. All’interno delle aree personali di Cineca e Universitaly, gli studenti troveranno informazioni dettagliate sulla loro situazione:

Assegnati : coloro che hanno ottenuto un punteggio sufficiente per essere ammessi alla facoltà di Medicina presso la loro prima scelta.

: coloro che hanno ottenuto un punteggio sufficiente per essere ammessi alla facoltà di Medicina presso la loro prima scelta. Prenotati : studenti che sono stati accettati nelle facoltà indicate come seconde opzioni o alternative.

: studenti che sono stati accettati nelle facoltà indicate come seconde opzioni o alternative. In attesa : coloro che non hanno raggiunto un punteggio sufficiente per un’assegnazione immediata, ma che potrebbero avere una chance se si verificano scorrimenti nella graduatoria.

: coloro che non hanno raggiunto un punteggio sufficiente per un’assegnazione immediata, ma che potrebbero avere una chance se si verificano scorrimenti nella graduatoria. Fine posti: studenti per i quali tutti i posti disponibili erano già stati assegnati prima che raggiungessero la loro posizione in graduatoria.

Questa suddivisione aiuterà a comprendere meglio la propria posizione e le possibilità di essere ammessi, a seconda dei posti disponibili e delle scelte fatte.