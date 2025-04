Concorso Agenzia delle Dogane: il 14 aprile 2025 è stato pubblicato un nuovo bando di concorso da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), rivolto alla selezione di funzionari tecnici specializzati in gare e appalti pubblici. Il concorso prevede l’inserimento a tempo pieno e indeterminato di 20 nuovi dipendenti, che saranno assegnati sia agli uffici centrali che a quelli presenti sul territorio.

Le domande di partecipazione possono essere inviate fino al 5 maggio 2025. Di seguito tutto quello che c’è da sapere per poter partecipare e inviare domanda.

Concorso Agenzia delle Dogane, i posti disponibili

Il concorso indetto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) è destinato all’assunzione di funzionari tecnico-professionali, con competenze nel campo degli appalti pubblici, nonché profili come ingegneri e architetti. L’obiettivo è quello di coprire 20 posizioni, di cui una riservata alla Provincia autonoma di Bolzano.

Le nuove risorse saranno distribuite su varie sedi sparse in tutto il territorio nazionale, in base a una precisa ripartizione geografica:

n. 1 DT Lombardia (sede di Milano);

n. 1 DT Piemonte e Valle d’Aosta (sede di Torino);

n. 1 DT Liguria (sede di Genova);

n. 1 DT Veneto e Friuli – Venezia Giulia (sede di Venezia);

n. 1 DT Lazio e Abruzzo (sede di Roma);

n. 1 DT Emilia – Romagna e Marche (sede di Bologna);

n. 1 DT Sicilia (sede di Palermo);

n. 1 DT Campania (sede di Napoli);

n. 1 DT Puglia, Molise e Basilicata (sede di Bari);

n. 1 DT Toscana e Umbria (sede di Firenze);

n. 1 DT Calabria (sede di Reggio Calabria);

n. 1 DT Sardegna (sede di Cagliari);

n. 7 Strutture Centrali – Roma.

Concorso Agenzia delle Dogane, requisiti richiesti

Per partecipare al concorso per funzionari tecnico-professionali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è necessario essere in possesso dei requisiti generali previsti per i concorsi pubblici (come cittadinanza italiana o UE, maggiore età, idoneità fisica, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne penali o provvedimenti disciplinari).

Tuttavia, è fondamentale anche il possesso di requisiti specifici legati alla figura professionale ricercata:

abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e iscrizione all’albo dell’Ordine degli ingegneri, sezione A o B, nel settore denominato “civile e ambientale”;

sezione A o B, nel settore denominato “civile e ambientale”; oppure abilitazione all’esercizio della professione di architetto e iscrizione all’albo dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, sezione A o B, nel settore denominato “architettura”.

La selezione è quindi rivolta a laureati in architettura o in ingegneria ma serve anche l’abilitazione con iscrizione al rispettivo albo. I requisiti deveono essere posseduti entro la scadenza di invio della domanda (5 maggio 2025).