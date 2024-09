Test Medicina 2024: A partire dalle ore 10 circa del 25 settembre, è stato pubblicato su Universitaly il secondo scorrimento della graduatoria del test di Medicina 2024. Questo nuovo scorrimento risulta essere più consistente rispetto al primo, permettendo l’ammissione di altri 804 candidati, arrivando fino alla posizione 14.884.

Con questo secondo scorrimento, il punteggio minimo necessario per l’ingresso a Medicina si abbassa ulteriormente, raggiungendo 77,5 punti, con una riduzione di 0,8 rispetto al precedente aggiornamento. Gli esperti sono già al lavoro e nelle prossime ore verranno fornite analisi più approfondite per aiutare i candidati a comprendere meglio le loro possibilità di ammissione nei vari atenei. Queste analisi sono fondamentali per orientare gli studenti sulle loro scelte future e valutare le prospettive di accesso ai corsi di laurea.

Terzo scorrimento test Medicina 2024

Il prossimo appuntamento per il terzo scorrimento di graduatoria è fissato per il 2 ottobre, quando verrà pubblicato, sempre sulla piattaforma Universitaly. Gli studenti che si troveranno nella categoria “assegnati” avranno a disposizione quattro giorni di tempo per completare l’immatricolazione, mentre coloro che risultano “prenotati” e desiderano immatricolarsi immediatamente, dovranno seguire le stesse tempistiche. Gli studenti “in attesa” e quelli che si trovano nella condizione “fine posti” dovranno invece confermare il proprio interesse a rimanere in graduatoria per poter continuare a concorrere per l’ammissione nelle future tornate.

Le previsioni degli esperti

Anche se è ancora presto per trarre conclusioni definitive, i dati emersi dal primo scorrimento della graduatoria di Medicina offrono già spunti e osservazioni interessanti. Il punteggio minimo per l’ammissione, infatti, è leggermente inferiore rispetto alle previsioni degli esperti, che si aspettavano un valore più alto in seguito al numero significativo di candidati che hanno ottenuto punteggi massimi.

Finora, circa 10.000 posti sono stati assegnati dopo questa prima graduatoria. Questo dato evidenzia che molti candidati sono riusciti ad ottenere un posto nella loro prima scelta o comunque in una delle sedi preferite. La tendenza sembra indicare una distribuzione abbastanza favorevole, con un numero rilevante di studenti che hanno già completato il processo di immatricolazione.