Il Comitato per il diritto allo studio di Medicina ha stimato che quest’anno per superare il test delle facoltà a numero chiuso e conquistare un posto di frequenza, si è dovuto rispondere correttamente a 56 dei 60 quesiti. Il punteggio massimo, infatti, è stato molto diffuso e ora i risultati in tre atenei Palermo, Padova e Napoli, sono finiti nella lente del comitato.

Le università statali offrivano 14mila posti sui poco meno di 21 messi a bando. A Napoli il 3,4% dei candidati ha totalizzato il punteggio massimo. Il comitato ha spiegato di aver già fatto presente il problema “I controlli sono diversi a seconda delle università. In certi casi ci aule schermate, metal detector, una maggiore sorveglianza. In altri meno“, dichiara il comitato, in seguito ai risultati dei test di Maggio “Così riescono a copiare. Addirittura sui gruppi Telegram degli aspiranti studenti qualcuno ha messo in tempo reale la schermata delle domande chiedendo aiuto” racconta una ragazza.

L’organizzatore dell’esame, il Cineca, ha risposto alle insinuazioni sottolineando che non c’è alcuna anomalia e correggendo i dati “Nel corso della prova di maggio 2024, 633 studenti hanno superato i test con 90/90“, il massimo dei voti. A luglio 2024, sono stati invece 889 gli studenti a ottenere il punteggio di 90/90», il totale è di 1552. Inoltre: “Alcuni studenti, pur avendo superato i test, non hanno richiesto l’accesso alle graduatorie“.