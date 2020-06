Test Medicina 2020: info su posti, date e punteggi

Test Medicina 2020: si svolgeranno regolarmente e sono già migliaia i diplomati che si preparano a sostenere la prova d’ammissione a numero programmato nazionale. Ecco cosa c’è da sapere su posti, date, svolgimento delle prove, punteggi e graduatorie.

Test Medicina 2020: data, luogo e prova d’accesso

La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria si svolgerà giovedì 3 settembre. A dispetto degli altri anni, saranno individuate più sedi, dislocate in ciascuna provincia, così da ridurre al minimo gli spostamenti e garantire le misure di prevenzione del contagio.

I test Medicina 2020 consisteranno nella soluzione di sessanta quesiti con cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato dovrà individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate. Gli argomenti sui quali verteranno i quesiti saranno: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Le domane saranno così ripartite:

12 quesiti di cultura generale ;

; 10 di ragionamento logico;

18 di biologia;

12 di chimica;

8 di fisica e matematica.

La prova di ammissione avrà inizio alle ore 12:00 e per il suo svolgimento sarà assegnato un tempo di 100 minuti.

Test Medicina 2020: punteggio e graduatorie

Per la valutazione delle prove dei test Medicina 2020 saranno attribuiti al massimo novanta punti, che terranno conto dei seguenti criteri:

1,5 punti per ogni risposta esatta;

meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata;

0 punti per ogni risposta omessa.

Una volta svolto il test, i candidati dovranno aspettare la pubblicazione delle graduatorie, che saranno redatte sulla base del punteggio totalizzato. La graduatoria riguarderà tutti i candidati che avranno svolto la prova su base nazionale.

Test Medicina 2020: posti disponibili

I posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, destinati ai candidati dei paesi UE e dei paesi non UE, avranno un numero totale di 286. Soltanto in seguito, però, saranno comunicate le ripartizioni dei posti per ciascun ateneo.