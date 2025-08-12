Aperte le iscrizioni per Scienze Biologiche, Scienze Farmaceutiche applicate, Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. Il bando è stato pubblicato durante al fine di maggio e si avrà a disposizione tutto il mese di agosto per poter inviare domanda. Il bando scadrà giorno 30 agosto 2025!

I posti disponibili

Secondo il bando pubblicato, per il nuovo anno accademico si avranno a disposizione i seguenti posti:

Scienze Biologiche L13 R, si avranno a disposizione 378 posti di cui 2 riservati a studenti extra EU.

L13 R, si avranno a disposizione 378 posti di cui 2 riservati a studenti extra EU. Farmacia LM13 R, 218 posti più 2 riservati a studenti extra EU.

LM13 R, 218 posti più 2 riservati a studenti extra EU. Chimica e tecnologia farmaceutiche LM13 R, 118 posti più 2 riservati a studenti extra EU.

LM13 R, 118 posti più 2 riservati a studenti extra EU. Scienze farmaceutiche applicate L29 R , 148 posti più 2 riservati a studenti extra EU.

Si ricorda che . L’ordine di ammissione ai corsi di studio sarà determinato da una graduatoria di merito, formulata esclusivamente sulla base del voto di diploma di scuola secondaria superiore (o titolo equipollente) riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente e, a parità di merito, in base all’età anagrafica più bassa.

Come presentare domanda

Per tutti i nuovi studenti si rende noto che la domanda di ammissione deve essere compilata esclusivamente online attraverso registrazione al portale studenti Smart_Edu. Inoltre, la a procedura da seguire per la presentazione della domanda è riportata nella seguente sezione del sito ufficiale dell’università di Catania, nella sezione Didattica » Immatricolazioni e iscrizioni » Procedure di ammissione.

Si ricorda che vi è tempo fino al 30 agosto per presentare domanda, e sarà necessario che il candidato conservi accuratamente la ricevuta e l’ID della domanda di ammissione. Soltanto attraverso l’ID della domanda sarà possibile rintracciare la propria posizione nelle graduatorie.

Le graduatorie di merito e gli scorrimenti

Entro il 4 settembre 2025 sarà pubblicata la prima graduatoria sul sito ufficiale dell’università di Catania. I candidati ammessi, partire dal 4 settembre 2025 ed entro il 10 settembre 2025, possono completare la procedura di immatricolazione versando il pagamento della quota fissa d’iscrizione.

Si ricorda che nel caso in cui dovessero rimanere posti disponibili, verrà pubblicato un avviso con il numero dei posti liberi e l’elenco di coloro che, sulla base dell’ultima graduatoria, risultano ammessi per scorrimento, e potranno immatricolarsi dal 11 al 15 settembre e, su eventuale ulteriore scorrimento, dal 16 al 20 settembre 2025.

Le prove da svolgere e gli OFA

Secondo quanto riportato dal bando ai fini della verifica della adeguata preparazione personale tutti gli studenti che si iscrivono al CdL in Scienze Biologiche verrà somministrato un test scritto, prima dell’inizio delle attività didattiche. Inoltre, allo studente assente alla prova di verifica verrà assegnato l’OFA sia di Matematica che di Chimica da assolvere entro il primo anno di corso.

Per quanto concerne gli studenti che si iscriveranno in Farmacia, Chimica, Tecnologie Farmaceutica e Scienze Farmaceutiche applicate e che abbiano riportato un voto di diploma inferiore a 70/100 verrà assegnato l’Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) in Chimica, da soddisfare durante il primo semestre.