UNICT – Test Medicina 2024: le aule in cui si svolgeranno le prove

Università di Catania, rese note le aule per la prima data delle prove di ammissione a Medicina e Odontoiatria.

L’ Università di Catania ha reso note le aule per la prova di ammissione che si svolgerà il 28 Maggio 2024 alle ore 13, con convocazione alle ore 9. I test si svolgeranno nelle aule informatiche predisposte dall’Università di Catania: Torri Biologiche (Via Santa Sofia, 89), Edificio 14, Cittadella Universitaria (Via Santa Sofia, 64), Edificio 5, Cittadella Universitaria (Via Santa Sofia, 64), Edificio 4 (ex DAU), Cittadella Universitaria (Via Santa Sofia, 64), Polo Didattico “Basile” Comparto 10 (Via Santa Sofia,87) e Polo Didattico “Virlinzi” (Via Roccaromana, 45).

Necessario un documento valido di identità/riconoscimento.

Non sarà possibile portare: smartphone, smartwatch, tablet, webcam, auricolari, penne, matite, fogli in bianco, manuali, testi, fotocopie, appunti e qualsiasi tipo di materiale di consultazione.

Com’è strutturata la prova

La prova consisterà in 60 quesiti a risposta multipla, su argomenti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, ragionamento logico e problemi, biologia, chimica, fisica e matematica. e avrà una durata di 100 minuti.