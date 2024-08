Ferragosto in Sicilia: Ferragosto è uno dei momenti migliori dell’anno per esplorare la Sicilia, con le sue splendide spiagge, i siti storici e le vivaci feste. Ecco alcune delle migliori destinazioni sull’isola per trascorrere Ferragosto in modo speciale.

Ferragosto in Sicilia: Siracusa

Ortigia, l’isola storica che forma il centro di Siracusa, è un luogo ideale per festeggiare Ferragosto, grazie alla sua atmosfera unica e suggestiva. Ideale anche per trascorrere la notte del 14 in uno dei tanti bellissimi hotel presenti. Dopo aver trascorso una suggestiva serata, il 15 si potrà optare per fare il bagno in una delle tante discese al mare o seguire i festeggiamenti per la festa del mare e la regata per l’Assunzione. Infatti, ogni anno il 15 agosto si svolge una suggestiva processione in mare all’interno dello specchio d’acqua del Porto Grande di Siracusa.

Ferragosto in Sicilia: Taormina

Taormina rappresenta la meta ideale per tutti coloro che vorranno sia trascorrere una giornata a mare che passeggiare e assaporare la tipica cucina siciliana tra le piccole vie di una città incastonata tra le montagne. La città ideale perché vorranno festeggiare la notte del 14, grazie ai suoi numerosi locali e ristoranti. Per tutti coloro che vorranno attendere il 15 agosto per festeggiare potranno sia immergersi nelle acque cristalline di Isola Bella che visitare la città e il suo teatro antico.

Ferragosto in Sicilia: Palermo

Ferragosto a Palermo offre una combinazione unica di festa, cultura e relax. Il capoluogo siculo si anima con eventi speciali e celebrazioni che catturano l’essenza vivace dell’estate palermitana. Palermo quindi rappresenta una città ideale per soddisfare le esigenze di tutti. Si potrà passeggiare e godere dell’aria fresca nei numerosi spazi verdi, tra cui: il giardino inglese, il Parco della Favorita e il Belvedere di Monte Pellegrino. Inoltre durante la giornata si potranno assaggiare i cibi tipici: pane e panelle, arancine, cannoli. Per potersi immergere completamente nei sapori siculi, consigliamo il mercato di Ballaro e il mercato delle Vucciria. Inoltre si potranno anche visitare i numerosi musei presenti in città o dedicarsi una giornata di completo relax al mare. Tra le più suggestive: la spiaggia di Mondello o la spiaggia di Addura, vicine al centro città.