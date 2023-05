Lavoro Catania: LIDL, H&M ed Enel assumono

Lavoro Catania: importanti aziende internazionali come LIDL, H&M ed Enel sono alla ricerca di personale da impiegare nella città etnea. Di seguito i dettagli.

Lavoro Catania: LIDL cerca personale

La nota azienda LIDL è alla ricerca di personale da impiegare nel punto vendita presente a Misterbianco, nel ruolo di Real Estate Specialist. I candidati per questo ruolo avranno l’opportunità di conoscere a 360° le dinamiche Real Estate e Property di una multinazionale strutturata e di poter indirizzare il proprio futuro professionale sperimentandosi in diversi ambiti.

I requisiti

I requisiti per ricoprire l’offerta di lavoro Catania come Real Estate Specialist sono i seguenti:

Laurea di indirizzo tecnico (Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, Ingegneria Civile o Edile, Architettura) o economico gestionale (Economia o Ingegneria Gestionale);

Precedente breve esperienza;

Dinamicità e forte orientamento all’obiettivo;

Buone doti organizzative e di pianificazione;

Buona predisposizione alle relazioni interpersonali.

Lavoro Catania: H&M assume

H&M cerca personale da impiegare in qualità di Sales Advisor nel punto vendita di Misterbianco. In questo ruolo, si impareranno le basi della gestione di un negozio, entrerando a far parte di un team talentuoso e, soprattutto, si imparerà a far sentire i clienti benvenuti, felici ed ispirati.

Si tratta di un contratto a chiamata a tempo determinato, che prevede di lavorare un numero variabile di ore sulla base delle necessità organizzative del negozio.

I requisiti

Gli interessati a questa mansione per poter mandare la propria candidatura hanno bisogno dei seguenti requisiti:

Avere la passione per la moda ed essere creativi;

Essere aperti al feedback ;

; Essere ambiziosi, socievoli ed ottimisti.

Lavoro Catania: Enel assume

3Sun è un impianto di produzione di moduli fotovoltaici del gruppo Enel Green Power, denominato “La Fabbrica del Sole”. Sito a Catania, è uno dei più grandi impianti di produzione fotovoltaica in Europa.

I requisiti

Il candidato che Enel sta cercando è un laureato preferibilmente in Ingegneria Ambientale, Ingegneria Chimica o in discipline tecnico-ingegneristiche con: