Sono ufficialmente iniziati i lavori di rigenerazione urbana presso il Parco Falcone, situato nel III Municipio (zona Borgo Sanzio) a Catania. L’intervento coinvolge un’area di circa 10.000 metri quadrati con l’obiettivo di restituire decoro e funzionalità a uno spazio pubblico fondamentale per la comunità. L’intervento di rigenerazione urbana che interessa un’area di circa 10.000 metri quadrati.

Lo ha reso noto l’assessore al verde Giovanni Petralia che ha effettuato un sopralluogo nel cantiere. L’obiettivo del progetto è migliorare la qualità ambientale, la fruibilità e il decoro dell’area, rafforzando al contempo la continuità funzionale e visiva con il vicino Parco Famà e il relativo parcheggio, posti di fronte. L’investimento complessivo ammonta a 200.000 euro, finanziato grazie a un contributo regionale ottenuto per l’approvazione all’Ars della proposta della deputata Adorno e in parte tramite un distinto emendamento del deputato Balsamo, per indirizzare finanziamenti anche ad altre aree verdi della città.

Le opere prevedono innanzitutto la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione efficiente e automatizzato, indispensabile per la salvaguardia del patrimonio vegetale esistente e per la messa a dimora di nuove specie arboree e arbustive. Contestualmente, si procederà al ripristino delle pavimentazioni, alla creazione di percorsi pedonali drenanti, alla bonifica delle aree degradate e all’inserimento di nuovi elementi di arredo urbano e spazi per il tempo libero. Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità e all’inclusività, con interventi mirati a garantire la fruizione del parco a tutte le fasce d’età, migliorando il microclima urbano e consolidando il ruolo dello spazio come luogo di aggregazione e benessere.

I lavori, affidati alla ditta Gardeniart Srl, sono stati avviati da pochi giorni e dovrebbero concludersi entro l’estate. “La riqualificazione del Parco Falcone rappresenta un intervento concreto di attenzione verso la qualità della vita dei cittadini. Restituire decoro e funzionalità agli spazi verdi significa rafforzare il senso di comunità e offrire luoghi sicuri e accoglienti alle famiglie. Con questo progetto -hanno dichiarato il sindaco Enrico Trantino e l’assessore all’Ambiente Giovanni Petralia- si interviene in maniera strutturale su un’area che da tempo necessita di manutenzione e di un rilancio funzionale”.

A completamento dei lavori strutturali, la Direzione comunale Manutenzione installerà nuove panchine, cestini porta-rifiuti e una tettoia in acciaio per creare zone d’ombra.

Il progetto definitivo è stato redatto dalla Direzione Comunale Politiche per l’Ambiente ed Ecologia sotto il coordinamento della Direttrice Lara Riguccio, con Salvatore Malfitana come Responsabile Unico del Procedimento e il supporto tecnico di Antonino Sapuppo, Alessandra Maria Li Destri, Alessia Tracy Duminuco e Giuseppe Carciotto.