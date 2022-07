Domande sbagliate concorso ordinario secondaria: la lista degli errori

Domande sbagliate concorso ordinario secondaria: il MIUR ha riconosciuto gli errori contenuti nei quesiti del concorso per insegnare e procede con la rettifica dei punteggi.

Domande sbagliate concorso ordinario secondaria: lo stesso MIUR ha riconosciuto delle domande sbagliate presenti nel concorso ordinario per docenti di scuola secondaria e le ha comunicate agli Uffici scolastici regionali per la rettifica.

All’interno dei test a risposta multipla somministrati agli aspiranti erano presenti alcuni quesiti errati che hanno intaccato la procedura concorsuale e, di conseguenza, il calcolo dei punteggi. Di seguito la lista delle domande sbagliate concorso ordinario secondaria.

Le conseguenze

Dopo aver comunicato gli errori agli USR, il MIUR sta procedendo al ricalcolo del punteggio per alcune classi del concorso ordinario per insegnare nella scuola secondaria di primo e secondo grado, come è già accaduto in passato di fronte agli ennesimi errori contenuti nei test.

La lista delle domande sbagliate

È stata resa pubblica la lista delle domande errate concorso ordinario secondaria presenti nel test a risposta multipla, come riportate dal sindacato Flc Cgil: