Scuola, avviso MIUR: via alle istanze di partecipazione per le supplenze 2022

Pubblicato l'avviso MIUR che spiega le tempistiche e le procedure per presentare la domanda di partecipazione alle liste di supplenti per l'anno scolastico 2022/2023.

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato nel corso della mattinata odierna un avviso che riguarda le modalità di compilazione delle istanze per le supplenze del prossimo anno scolastico. In particolare, nell’avviso rilasciato dal MIUR sono state specificate le date entro quando è possibile completare la procedura di domanda, oltre a dei chiarimenti riguardo al funzionamento del reclutamento per gli incarichi a tempo determinato dell’anno scolastico 2022/2023.

Come è possibile leggere dall’avviso, il MIUR ha reso noto che a partire dalle ore 9 del 2 agosto 2022, e fino alle ore 14 del 16 agosto 2022, sarà possibile completare la procedura telematica per la presentazione delle istanze.

A chi è rivolto

In particolare, le domande in questione riguardano:

gli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti di sostegno vacanti e disponibili;

vacanti e disponibili; gli incarichi a tempo determinato per le supplenze annuali per la copertura di cattedre e posti di insegnamento, su posto comune o di sostegno , vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;

, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico; gli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

Come presentare domanda

Nell’avviso è anche specificato come fare per presentare l’istanza di partecipazione. Innanzitutto, bisogna possedere le credenziali SPID o CIE ed essere abilitati al servizio Istanze Online (POLIS).

A questo punto, basterà accedere all’istanza tramite un link diretto presente sulla home page del portale delle istanze online, e da lì procedere con il completamento della richiesta di partecipazione.

Esclusione dalla procedura

Infine, nell’avviso è anche specificato che la mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. Di conseguenza, viene riportato, che “la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l’assegnazione delle sedi all’interno del comune o del distretto è effettuata sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico delle istituzioni scolastiche”.