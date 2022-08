Scuola, a settembre si torna in classe senza mascherina: il governo verso il via libera

Secondo le prime indiscrezioni sembrerebbe che il ritorno in classe a partire da settembre sarà il più possibile vicino alla "normalità" e quindi senza prevedere obbligo di indossare la mascherina per stare in aula.

Manca poco più di un mese al rientro in classe per tutti gli studenti italiani. L’emergenza Covid-19 continua e il governo lavora sotto traccia per non farsi trovare impreparato alla riapertura delle scuole a metà settembre.

Secondo quanto riporta La Repubblica, le scuole dovrebbero ripartire senza i dispositivi di protezione individuale. Non si prevede, allo stato attuale, il rinnovo del protocollo di sicurezza anti Covid previsto per le scuole in scadenza il 31 agosto.

“Non sono né favorevole né contrario all’uso delle mascherine, perché noi ci basiamo su quello che dicono le autorità sanitarie, sono loro che devono indicarci cosa fare – dice a La Repubblica, Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi –. Adesso non si riesce a capire cosa accadrà a metà settembre dal punto di vista epidemiologico. Io, comunque, penso che le mascherine non si useranno anche perché si va verso l’endemizzazione, con sintomi più bandi”.

Poco o nulla, invece, è stato fatto per gli impianti di aerazione. “Prima di parlare delle mascherine, si sarebbero dovute seguire le indicazioni sull’aerazione. Purtroppo però, risulta che le scuole non siano attrezzate. Con l’istallazione di impianti efficienti si sarebbe potuto abbassare il rischio del contagio” – spiega Walter Ricciardi, ordinario di Igiene alla Cattolica e consulente del ministro alla Salute Roberto Speranza.