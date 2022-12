Iscrizioni scuola 2023/24: via alle domande, scadenze e procedure

Iscrizioni scuola 2023/24, via a breve: cosa sapere a riguardo? Ecco i dettagli su procedure, termini e preferenze, estrapolati da una nota del Ministero.

Iscrizioni scuola 2023/2024: negli scorsi giorni è stata inviata a tutti gli istituti scolastici della Penisola una nota che esplicita le modalità d’iscrizione per il prossimo anno scolastico.

Iscrizioni scuola 2023/24: le differenze

Anche quest’anno sono state disposte procedure telematiche per le classi prime delle scuole statali, primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Le iscrizioni online riguarderanno anche i vari percorsi di istruzione e di formazione professionale erogati dagli Istituti professionali e dai vari centri di formazione professionale legati alla Regione. Per quanto concerne le scuole paritarie, si aderirà alle iscrizioni telematiche su base volontaria.

Resta, al contrario, cartacea la domanda per l’iscrizione alle scuola dell’infanzia.

Si esplicita, inoltre, che ai genitori o a chiunque eserciti la responsabilità genitoriale è riservata la possibilità di ottenere ulteriori informazioni tramite l’applicazione messa a punto dal Ministero, Scuola In Chiaro.

Iscrizioni scuola 2023/24: scadenze e procedure

Chiunque debba presentare domanda d’iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024, dovrà rispettare precise scadenze. Le richieste, di fatto, andranno presentate a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 e fino alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.

Come? Utilizzando il servizio Iscrizioni online, interno al portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) Ad ogni modo, già dal 19 dicembre, verrà abilitato il servizio, per fare in modo che gli interessati inizino a consultarlo.

Iscrizioni scuola 2023/2024: altri dettagli

È bene ricordare, infine, che generalmente è possibile presentare una sola domanda d’iscrizione per ogni studente ma è concesso indicare fino ad altre due preferenze nel caso in cui l’istituto d’interesse avesse un eccesso di richieste rispetto ai posti resi disponibili.

Il sistema, in ogni caso, aggiornerà le famiglie in tempo reale sull’iter, attraverso la posta elettronica e tramite l’ormai celebre App IO.