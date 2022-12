Migliori licei classici a Catania e provincia: la classifica 2022

Quali sono i migliori licei classici a Catania e provincia per l'anno 2022? Ecco la classifica annuale fornita da Eduscopio che indica gli istituti migliori per ordine, grado e luogo.

Migliori licei classici Catania e provincia: quali sono per l’anno 2022? A rispondere alla domanda che in questo periodo si staranno ponendo molti studenti e genitori è la classifica di Eduscopio. Infatti, essa contiene diverse informazioni e relative valutazioni sulle scuole presenti su tutto il territorio italiano, presentandosi come uno strumento utile nella fase di scelta del percorso da seguire.

Per l’edizione 2022/2023, Eduscopio ha analizzato nel totale i dati di 1.289.000 diplomati italiani, facendo riferimento agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. Di seguito la classifica dei migliori licei classici a Catania e provincia per l’anno 2022.

Eduscopio: di cosa si tratta

Le classifiche Eduscopio che vengono pubblicate ogni anno nascono dall’impegno della Fondazione Agnelli, che si occupa di fornire delle valutazioni sulle scuole italiane. Nello specifico, le classifiche si dimostrano come un apporto utile a ragazzi e genitori che si apprestano a scegliere l’istituto in cui proseguire il percorso scolastico.

Inoltre, le classifiche partono dalle esigenze della persona che effettua la ricerca: per esempio, se intende proseguire con gli studi universitari dopo la scuola superiore o meno. Infine, il sistema Eduscopio permette anche di selezionare le tipologie di scuole da ricercare per indirizzo di studi, località e distanza da una data città, in modo da rispondere nella maniera più appropriata alla ricerca effettuata dall’utente.

I parametri

Per quanto riguarda i parametri di Eduscopio, è possibile indicare i seguenti:

media dei voti degli studenti;

degli studenti; crediti ottenuti dagli studenti;

ottenuti dagli studenti; percentuale di diplomati in regola ;

; indice FGA, il quale corrisponde ad un “indicatore sintetico” in una scala da 0 a 100 che tiene conto sia della media che della percentuale di crediti conseguiti, dando ad entrambi i fattori lo stesso peso.

Nello specifico, per quanto riguarda la media dei voti, si fa riferimento a quella relativa agli esami universitari dei diplomati nelle singole scuole. Di conseguenza, i dati non sono relativi ai risultati degli studenti iscritti nelle scuole analizzate ma degli studenti che si sono già diplomati in quelle scuole e stanno proseguendo il proprio percorso di studi all’università.

Migliori licei classici 2022: classifica Catania e provincia

Per quanto riguarda la classifica dei migliori licei classici di Catania e provincia, Eduscopio indica 10 istituti, i quali rientrano nell’indirizzo prescelto e nel raggio di 30 km da Catania. Secondo la classifica, la top 3 dei migliori licei classici a Catania e provincia prevede le seguenti scuole:

Liceo Classico “Giovanni Verga” di Adrano; Liceo Classico “San Giuseppe” di Catania; Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale.

Nello specifico, il punteggio che permette di stilare la classifica è quello ottenuto dall’Indice FGA, che coincide rispettivamente a 73.65, 71.86 e 71.31 per i tre licei classici già evidenziati. Seguono le prime tre posizioni lo storico liceo classico “Mario Cutelli” di Catania (indice FGA 67.56), il “Michele Amari” di Giarre con un indice FGA pari a 67.31 e il liceo classico “Nicola Spedalieri” di Catania (indice FGA 66.43). A seguire, si trovano le seguenti scuole:

“Concetto Marchesi” di Mascalucia (65.55);

“Mario Rapisardi” di Paternò (64,39);

“Convitto Mario Cutelli” di Catania (60.38);

“Don Bosco” di Catania (55.3).

Inoltre, si specifica che la media dei voti più alta è stata riscontrata al liceo classico “San Giuseppe” di Catania, con un punteggio pari a 27.61, mentre a dominare nel criterio dei crediti ottenuti è stato il liceo classico “Gulli e Pennisi” di Acireale, con un punteggio di 76.21. Infine, riguardo il criterio della percentuale di diplomati in regola per ogni singola scuola, per quanto riguarda i licei ad indirizzo classico entro i 30 km della provincia di Catania, il punteggio più alto è stato raggiunto dalle seguenti tre scuole: