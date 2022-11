Migliori licei scientifici a Catania e provincia: la classifica 2022

Migliori licei scientifici a Catania e provincia: ecco la nuova classifica di Eduscopio 2022 con le miglioriscuole sul territorio etneo in ambito scientifico.

Ancora indecisi sul percorso da intraprendere dopo la scuola media. Come ogni anno, Eduscopio, ha pubblicato la nuova classifica 2022 per i migliori licei di Catania in base all’indirizzo. Di seguito analizzeremo i migliori licei scientifici a Catania e provincia.

Migliori licei scientifici a Catania

A Catania e provincia il miglior liceo scientifico risulta essere ad Acireale ed è il liceo Archimede. In seconda posizione, invece, si piazza il liceo Galileo Galilei di Catania con l’81.7% di studenti diplomati in regola. In terza posizione invece troviamo il liceo scientifico di Adrano Giovanni Verga con una media di diplomati in regola del 76,5%.

I parametri Eduscopio

Per stilare le classifiche Eduscopio, chiaramente, servono dei parametri di riferimento. In questo caso, i parametri di riferimento per i migliori licei scientifici di Catania e provincia sono stati i seguenti:

media dei voti conseguita agli esami universitari;

crediti formativi universitari sostenuti;

diplomati in regola in percentuale;

indice FGA, ovvero un indice “mette insieme la Media dei Voti e i Crediti Ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori”.

Migliori licei scientifici – Scienze applicate

Per quanto riguarda i migliori licei scientifici – scienze applicate il migliore è il liceo Archimede a Catania con il 66,3% studenti diplomati in regola, seguito dall’Enrico Fermi di Paternò. Al terzo posto si piazza il liceo Leonardo di Giarre. I parametri utilizzati per stilare questa classifica sono stati sempre gli stessi utilizzati per l’indirizzo tradizionale.