UNICT – Nuovi corsi gratis per studenti, iscrizioni aperte: i dettagli

I corsi, a titolo gratuito, potranno essere seguiti online, in presenza o in modalità mista. Di seguito scadenze utili ed altri dettagli.

Ben 30 nuovi corsi, erogati gratuitamente, anche per gli studenti dell’Università degli Studi di Catania. Per il secondo semestre dell’Anno accademico 2022/23, EUNICE European University ha messo a punto una nuova offerta formativa dedicata a chi studia presso gli atenei partner, che copre vari settori in cui le università dell’alleanza sono specializzate: dall’Information Technology e Smart Cities all’Ingegneria, passando per la Salute, alla Storia o le Scienze sociali.

I corsi

Gli interessati potranno seguire i corsi, erogati in lingua inglese e francese, online, in presenza o in modalità mista. Così potranno personalizzare il proprio percorso di studi e fare un’esperienza internazionale, conoscendo docenti e studenti da tutta l’Europa.

Si esplicita, inoltre, che ai partecipanti potranno esser riconosciuti crediti formati.

Iscrizioni ai corsi: le scadenze utili

È già possibile iscriversi. In particolare chiunque desiderasse partecipare ai corsi che prenderanno avvio a gennaio 2023, dovrà procedere entro il mese di dicembre 2022.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito dell’Università degli Studi di Catania.