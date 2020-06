Test Medicina 2020, pubblicato il bando: scarica il pdf

Test Medicina 2020: è finalmente online il bando per l'ammissione all'anno accademico 2020/21. Tutto quello che c'è da sapere scaricando il pdf ufficiale MIUR.

Test Medicina 2020: per gli aspiranti dottori del futuro, questo è un momento attesissimo. Infatti, è finalmente online, sul sito del MIUR, il bando relativo all’ammissione all’anno accademico 2020/21. Tantissimi studenti italiani andranno a sostenere la temibile prova, con lo scopo di ottenere l’ambitissimo posto in una delle molteplici facoltà di Medicina del Belpaese.

Ma cosa c’è da aspettarsi dal nuovo bando? Seppur la soglia di emergenza vada, giorno per giorno, lentamente abbassandosi, è possibile che le cose cambino per questi test d’ammissione, tra i pochi a numero programmato a livello nazionale? Occorre studiare, dunque, le diciture più importanti del bando, per sapere cosa aspettarcisi effettivamente i primi di settembre.

Test Medicina 2020: il bando

Quando svolgeranno gli studenti italiani la prova selettiva per entrare in una delle facoltà di Medicina dello Stivale? Il bando, da poco pubblicato, fornisce date differenti. Infatti, l’1 settembre 2020 sarà dedicato ai futuri studenti di Medicina Veterinaria; il 3 settembre alle aspiranti matricole di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e protesi dentaria, erogati in lingua italiana. L’8 settembre sarà la volta delle Professioni Sanitarie. Il 10 settembre, infine, sarà nuovamente dedicato ai futuri studenti di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e protesi dentaria; corsi erogati, stavolta, in lingua inglese.

Nel bando, visto il clima d’emergenza, viene raccomandato a chi andrà ad affrontare l’esame di “sostenere la prova, a prescindere dalla sede indicata come prima preferenza di assegnazione, presso la/e sede/i dell’ateneo/degli atenei disponibili nella propria provincia di residenza o, se non disponibili, nella provincia limitrofa rispetto a quella di residenza”.

Le prove, naturalmente, saranno differenti a seconda del settore per il quale ci si vuole applicare. Ciò che non cambia sono i tempi entro i quali bisogna sostenerle e consegnarle: 100 minuti, a partire dalle ore 12:00 del giorno in cui ci si dovrà presentare per il test.

La struttura delle prove d’ammissione sarà simile: sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto. Per orientarsi al meglio, occorre consultare l’allegato al bando, contenente i programmi relativi ai test.