Test Medicina 2020: il programma da studiare per l’esame

Pubblicato dal ministero dell'Università e della Ricerca il programma da studiare per l'esame. In questo articolo, il file con tutti gli argomenti e le informazioni più rilevanti per l'esame.

Il ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato, nella giornata di oggi, le modalità di svolgimento del test medicina 2020 e i programmi da studiare per i candidati che intendano presentarsi alla prova. Il test, come anticipato precedentemente dal ministero, si svolgerà nella sede più vicina al candidato, a prescindere dalla prima scelta all’interno della lista.

Test Medicina 2020: i quesiti

Come negli anni precedenti, la prova d’ammissione ai corsi di medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria si comporrà di 60 quesiti in tutto. Quattro, invece, le sezioni di cui si comporrà l’esame, così ripartite:

12 quesiti di cultura generale;

10 quesiti di ragionamento logico;

18 di biologia;

12 di chimica;

8 di fisica e matematica.

La prova di ammissione, prevista per i primi giorni di settembre, avrà inizio alle ore 12:00 e si svolgerà di presenza. Inoltre, gli atenei italiani in cui è previsto lo svolgimento della prova, potranno, sulla base delle indicazioni ministeriali, provvedere all’erogazione di corsi di preparazione appositi.

Test ammissione medicina e odontoiatria: i programmi

I programmi dei test Medicina 2020 sono specificati all’interno dell’allegato A del Decreto Ministeriale n. 218 del 16 giugno 2020. “Per l’ammissione ai corsi – si legge nell’allegato – è richiesto il possesso di una cultura generale, con particolari attinenze all’ambito letterario, storico-filosofico, sociale ed istituzionale, nonché della capacità di analisi su testi scritti di vario genere e di attitudini al ragionamento logico-matematico”.

Questi, invece, alcuni degli argomenti principali che verranno richieste nelle altre discipline presenti all’interno del test medicina 2020 (biologia, chimica, fisica e matematica). A tal riguardo, il ministero specifica che “le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa, dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali”.

Biologia

La Chimica dei viventi;

Bioenergetica;

Reazioni di ossidoriduzione nei viventi;

I processi energetici: fotosintesi, glicolisi, respirazione aerobica e fermentazione.Anatomia e Fisiologia degli animali e dell’uomo;

I tessuti animali;

Chimica

Leggi dei gas perfetti;

Equilibri in soluzione acquosa;

Acidi e basi: il concetto di acido e di base. Acidità, neutralità e basicità delle soluzioni acquose. Il pH. Idrolisi. Soluzioni tampone;

Fondamenti di chimica organica: legami tra atomi di carbonio, formule grezze e di struttura, concetto di isomeria;

Fisica

Le misure;

Cinematica;

Dinamica;

Meccanica dei fluidi pressione, e sue unità di misura (non solo nel sistema SI). Principio di Archimede. Principio di Pascal. Legge di Stevino;

Termologia, termodinamica;

Elettrostatica e elettrodinamica;

Matematica