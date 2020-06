Ammissione Unict 2020: come inviare domanda di immatricolazione

L'Università di Catania ha pubblicato i bandi di ammissione per l'a.a. 2020/2021: di seguito tutte le indicazioni su come presentare la domanda di immatricolazione.

Sono state pubblicate sul sito dell’Università di Catania le modalità di ammissione per l’anno accademico 2020/2021. L’avviso riguarda sia i corsi di studio a numero programmato locale sia a numero non programmato. Ecco come inviare la domanda d’immatricolazione.

Domande d’immatricolazione in due fasi

La procedura d’immatricolazione all’Università di Catania avviene in due fase. Occorre compilare la domanda per l’ammissione e in seguito effettuare il pagamento della prima rata. La domanda deve essere presentata in due differenti modalità:

Per i corsi a numero programmato la domanda di immatricolazione deve essere compilata esclusivamente online (registrandosi al Portale Studenti) e può essere presentata dall’1 luglio al 28 agosto 2020. Dopo la pubblicazione delle graduatorie , gli ammessi potranno completare la procedura di immatricolazione fino al 12 ottobre 2020;

Per tutti gli altri corsi, la procedura è semplificata e consente di completare l'immatricolazione e pagare la 1a rata a partire dal 1° luglio e fino al 12 ottobre, senza attendere la pubblicazione delle graduatorie.

Il Portale studenti

Per immatricolarsi all’Università di Catania è necessario collegarsi all’indirizzo del portale studenti (SmartEdu) e seguire attentamente tutte le indicazioni, complicando ogni campo richiesto. Una volta ottenuto il codice d’identificazione personale, si potrà effettuare il login.

Una volta registrato, lo studente potrà accedere alla propria area personale e selezionare fino a un massimo di tre corsi di studio a cui intende immatricolarsi, indicando l’ordine di preferenza.

La procedura

Vediamo nel dettaglio come compilare la richiesta d’immatricolazione.

Dalla home page personale selezionare la voce “ Domanda di immatricolazione ”;

”; Scegliere la voce “ Corsi a numero programmato locale ” / “ Corsi a numero non programmato “

” / “ “ Scegliere il corso di studio (ed eventualmente un secondo e un terzo corso in subordine);

(ed eventualmente un secondo e un terzo corso in subordine); Inserire tutti i dati richiesti;

Verificare la correttezza dei dati inseriti e delle scelte effettuate;

Confermare la domanda ;

; Stampare il promemoria che riporta i dati relativi alle scelte effettuate e l’ID relativo alla domanda stessa assegnato dal sistema informatico ai fini della garanzia dell’anonimato.

Una volta inviata la domanda, sarà possibile aggiungere o modificare le scelte fatte fino al 28 agosto 2020.

Graduatorie

Dopo aver stilato l’elenco di coloro che hanno presentato la domanda di immatricolazione, verrà formulata la graduatoria di merito in base al voto conseguito nel diploma di istruzione secondaria superiore. La graduatoria indicherà esclusivamente l’ID della domanda di immatricolazione dei candidati e non altri dati identificativi.