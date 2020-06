Niente test all’Università di Catania: si valuta voto di diploma per le graduatorie

Non ci sarà il test d'ammissione per i corsi a numero programmato dell'Università di Catania: si terrà conto del voto del diploma per formare le graduatorie. Nel caso, invece, dei corsi a numero programmato nazionale si attendono ulteriori indicazioni da parte del Ministero.

Test ammissione all’Università di Catania: come di consueto, l’Ateneo ha pubblicato i bandi con tutte le informazioni e i dettagli per immatricolarsi.

Voto di diploma e ammissione

Come annunciato anche in una precedente intervista rilasciata a LiveUnict dal rettore Priolo, quest’anno non sono previsti concorsi con prove d’accesso, ma si terrà conto esclusivamente del voto di diploma della scuola secondaria superiore. Mentre, in caso di parità di punteggio, avrà la precedenza il candidato più giovane.

Risulta, dunque, importante conseguire un buon voto alla Maturità 2020, anche in funzione dei posti messi a disposizione dall’Ateneo. L’Università di Catania ha, infatti, pubblicato un documento contenente il numero dei posti che al momento sembrerebbero ancora essere in via di definizione.

Chiaramente si valuta il voto di diploma solo per i corsi a numero programmato locale; nel caso dei corsi a numero programmato nazionale, si attendono ulteriori indicazioni da parte del Ministero sulle modalità di ammissione.

Clicca sulla gallery per conoscere il numero di posti messi a disposizione per ogni corso di laurea:

Ricordiamo che, come specificato dall’Università di Catania, il numero di posti è in via di definizione. È consigliabile consultare gli aggiornamenti tramite il documento di ammissione ai corsi di laurea pubblicato dall’Ateneo.

Obblighi formativi

Il voto di diploma risulta fondamentale anche per essere ammessi ai corsi senza “Obblighi Formativi Aggiunti”; ricordiamo che gli “Obblighi Formativi Aggiunti” possono, in qualche modo, essere paragonati ai debiti scolastici: cioè il candidato, che viene ammesso con questo status, dovrà seguire dei programmi specifici e dedicati per sopperire alcune carenze formative. Ed è per questo che ogni corso di laurea ha specificato, negli allegati, qual è il voto minimo per essere ammessi senza obblighi formativi.

Di seguito è possibile scaricare i bandi: