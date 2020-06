UNICT – Scuole di specializzazione area medica: prorogata scadenza seconda rata

L'Università di Catania proroga la scadenza della seconda rata per gli iscritti delle scuole di specializzazione di Area Medica per un malfunzionamento del circuito PagoPa.

L’Università di Catania, attraverso un avviso pubblicato sul proprio sito, fa sapere che è stata prorogata al 12 giugno 2020 la scadenza per il pagamento della seconda rata per gli specializzandi iscritti per l’a.a. 2018/19, dal 1° al 5° anno delle Scuole di specializzazione di Area medica.

Il termine, inizialmente fissato al 30 aprile 2020, poi prorogato al 1 giugno, è stato ulteriormente differito in considerazione del malfunzionamento del circuito PagoPa.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito dell’Università di Catania.