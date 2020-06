Ammissione Unict: i posti disponibili per i corsi a numero programmato locale

Pubblicato l'elenco coi numero di posti disponibili per i corsi a numero programmato locale e i CdL a numero non programmato dell'Università di Catania. Tutte le info.

L’Università di Catania ha pubblicato nella giornata di oggi le informazioni riguardanti l’ammissione 2020 ai corsi di laurea a numero programmato e a numero non programmato. Diversamente dagli anni precedenti, non sarà necessario svolgere un test d’ingresso per l’immatricolazione ai corsi a numero programmato locale. Infatti, Unict ha confermato che queste le immatricolazioni avverranno tenendo conto del voto conseguito all’esame di maturità. Diverso il discorso per i test a numero programmato nazionale, che si svolgeranno come di consueto e per i quali si attendono le indicazioni ministeriali.

Ammissione 2020: i posti dei corsi a numero programmato locale

Di seguito, si pubblica l’elenco con i corsi di studio a numero programmato locale e il numero di posti disponibili, assieme ai dipartimenti di afferenza e al codice relativo al corso di laurea. Si raccomanda, inoltre, di leggere attentamente i bandi d’ammissione e gli allegati afferenti ai singoli corsi di laurea.

Beni culturali (L-1): 265 (Dipartimento di Scienze Umanistiche);

Filosofia (L-5): 150 (Dipartimento di Scienze Umanistiche);

Lettere (L-10): 255 Dipartimento di Scienze Umanistiche;

Lingue e culture europee euroamericane ed orientali (L-11): 300 Dipartimento di Scienze Umanistiche

Mediazione linguistica e interculturale (L-12): 300 Dipartimento di Scienze Umanistiche

Scienze e lingue per la comunicazione ( L-20): 300 Dipartimento di Scienze Umanistiche

Scienze del Turismo (L-15): 200 Dipartimento di Scienze della Formazione

Scienze dell'educazione e della formazione (L-19): 250 Dipartimento di Scienze della Formazione

Scienze e tecniche psicologiche (L-24): 250 Dipartimento di Scienze della Formazione

Scienze dell'Amministrazione e dell'organizzazione ( L-16): 200 Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;

Storia, Politica e Relazioni Internazionali (L-36): 250 Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Sociologia e servizio sociale (L-39/L-40): 210 Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Economia Aziendale (L-18): 525 Dipartimento di Economia e Impresa

Economia (L-33): 240 Dipartimento di Economia e Impresa

Pianificazione e sostenibilità ambientale del territorio e del paesaggio (L-21): 100 Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente

Scienze e tecnologie agrarie (L-25): 190 Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente

Scienze e tecnologie alimentari (L-26): 150 Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente

Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei (L-26): 100 Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente

Scienze biologiche (L-13): 240 Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali

Scienze ambientali e naturali (L-32): 100 Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali

Scienze farmaceutiche applicate (L-29): 150 Dipartimento di Scienze del Farmaco

Chimica e tecnologia farmaceutiche (LM-13): 120 Dipartimento di Scienze del Farmaco

Farmacia (LM-13): 140 Dipartimento di Scienze del Farmaco

Biotecnologie (L-2): 97 Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche

Scienze motorie (L-22): 150 Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche

UNICT: i corsi di laurea a numero non programmato

Questi, invece, i corsi di laurea a numero non programmato dell’Università di Catania nell’offerta formativa dell’anno accademico 2020/2021.

Giurisprudenza (LMG/01) Dipartimento di Giurisprudenza

Ingegneria Civile e Ambientale e Gestionale (L-7) Dipartimento di Ingegneria civile e architettura

Ingegneria elettronica (L-8) Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica

Ingegneria informatica (L-8) Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica

Ingegneria industriale (L-9) Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica

Chimica (L-27) Dipartimento di Scienze Chimiche

Chimica industriale (L-27) Dipartimento di Scienze Chimiche

Fisica (L-30) Dipartimento di Fisica e Astronomia

Informatica (L-31) Dipartimento di Matematica e Informatica

Matematica (L-35) Dipartimento di Matematica e Informatica

Scienze geologiche (L-34) Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali

Come immatricolarsi

Oltre alle informazioni riguardanti il numero dei posti, l’Università di Catania ha pubblicato anche le modalità di immatricolazione in vigore per quest’anno accademico. La procedura avviene in due fasi distinte: è necessario, infatti, sia compilare la domanda di ammissione online che effettuare il pagamento della prima rata. Inoltre, sia per i corsi a numero programmato locale che per quelli a numero non programmato la data fissata per l’inizio delle immatricolazioni è l’1 luglio.

Di seguito è possibile scaricare i bandi d’ammissione: