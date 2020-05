Test ammissione 2020: le nuove date per Medicina, Architettura e Professioni sanitarie

Il MIUR pubblica l'avviso di sostituzione delle date di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/2021.

Pubblicato sul sito del MIUR il nuovo calendario per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato. Il test di Medicina si terrà l’1 settembre.

Queste date sostituiscono quelle presenti nel calendario dell’11 marzo 2020 e nascono dalla necessità per gli Atenei, di predisporre misure organizzative per consentire – in considerazione delle recenti misure in materia di contenimento – lo svolgimento dei test.

Le modalità, i contenuti delle prove ed il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni saranno definiti con successivi decreti.