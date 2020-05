Test Medicina 2020: ecco la data ufficiale

Gli studenti devono ancora affrontare gli esami di Maturità, ma molti pensano già ai test Medicina 2020 e Professioni sanitarie: di seguito, per loro, tutte le ultime informazioni a riguardo.

Dopo aver visionato le date, è possibile affermarlo: i Test Medicina 2020 e Professioni sanitarie non sono più così lontani. Scopriamo insieme tutte le ultime novità sulle prove, tanto attese quanto temute dagli studenti italiani.

Test Medicina 2020: il cambiamento delle date

Il particolare momento storico ha cambiato anche appuntamenti e scadenze dell’Università. Nelle scorse ore, in particolare, il ministero dell’Università ha esplicitato il cambio delle date dei prossimi test d’ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2020/2021: tra tutti, è modificato il giorno del test di Medicina e quello del test di Professioni sanitarie.

“A causa delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità, per gli Atenei, di predisporre misure organizzative per consentire lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato – si legge nel comunicato in questione –, è stato varato un nuovo calendario delle date che sostituisce integralmente il precedente“.

Test Medicina e Professioni sanitarie: le nuove date

Ma quali date sostituiscono quelle del calendario dello scorso 11 marzo? Il test per l’accesso ai Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia si terrà il prossimo 3 settembre (giovedì) , mentre quello per l’accesso ai Corsi di laurea delle Professioni sanitarie (triennali) avrà luogo il prossimo 8 settembre (martedì).

Test Medicina 2020: modalità e contenuti

Ora che conosciamo le date, non possiamo che attendere informazioni circa i contenuti e le modalità dei test di Medicina e Professioni sanitarie. Tutto, al momento è incerto: bisognerà attendere l’uscita di ulteriori decreti per saperne di più.

Test di Medicina e Professioni sanitarie: i posti a disposizione

Quante nuove matricole potranno contare i prossimi Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e delle Professioni sanitarie? Sebbene non esistano ancora notizie certe a riguardo ed in attesa dei test, il ministro Manfredi avrebbe anticipato al Corriere che per Medicina quest’anno i posti dovrebbero aggirarsi attorno ai 13.500, circa 1.500 in più rispetto ai quasi 12.000 dello scorso anno.