Test Medicina 2020: come e quando iscriversi

Test Medicina 2020: il ministero dell'Università e della Ricerca ha pubblicato le modalità di iscrizione e i tempi previsti. Ecco tutte le info disponibili.

Pubblicate dal ministero dell’Università e della Ricerca le modalità di iscrizione ai test medicina 2020. Nelle scorse settimane, per via dell’emergenza sanitaria, molte erano state le ipotesi sulle modalità di svolgimento. Adesso, dopo le anticipazioni circolate nei giorni scorsi, è ufficiale: a prescindere dalla prima preferenza, il test d’ammissione a numero programmato nazionale si svolgerà nell’ateneo più vicino al candidato.

Test Medicina 2020: le modalità di iscrizione

Gli aspiranti studenti potranno iscriversi online a partire dal 1° luglio, ma avranno meno di un mese per farlo. La procedura, infatti, si chiuderà improrogabilmente entro le 15:00 del 23 luglio. Le iscrizioni al test medicina 2020, come specificato all’interno del Decreto Ministeriale n. 218 del 16 giugno 2020, avverranno tramite il portale www.universitaly.it. I candidati potranno, in via del tutto facoltativa, all’atto dell’iscrizione eseguire un test psicoattitudinale, nonché effettuare una vera e propria simulazione online basata sui quesiti degli anni precedenti.

Inoltre, in un secondo momento i candidati dovranno perfezionare l’iscrizione secondo le procedure indicate dall’università in cui il candidato sostiene la prova. Tuttavia, tali procedure devono in ogni caso concludersi entro il 29 luglio 2020.

Dopo aver inserito i propri dati, corredati da un documento di identità valido, il candidato indicherà nella procedura online le sedi in cui vorrebbe iscriversi in ordine di preferenza. Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili dopo le ore 15:00 (GMT + 2) 23 luglio 2020. Farà fede in ogni caso l’ultima “conferma” espressa dal candidato entro tale termine. Per prima preferenza utile si intende, nell’ordine delle preferenze indicate, l’opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile.

Si ricorda ancora, inoltre, che nel test medicina 2020, i candidati dovranno indicare da un apposito elenco con menù a tendina, la sede nella quale recarsi a svolgere la prova, ma questo elenco conterrà solo le sedi disponibili nell’ambito della provincia di residenza del candidato o, laddove non presenti, quelle delle province limitrofe.

Test ammissione 2020: quando pubblicheranno le prove

Per quanto riguarda i test medicina 2020, i punteggi verranno pubblicati entro il 17 settembre 2020. Due giorni prima, invece, per i test in medicina veterinaria. Inoltre, altre date da tenere a mente sono:

25 settembre , quando sarà possibile visionare la propria prova sul portale Universitaly;

, quando sarà possibile visionare la propria prova sul portale Universitaly; 29 settembre, quando verrà pubblicata nell’area riservata agli studenti registrati su Universitaly la graduatoria nazionale nominativa. A partire da questa data, infine, verranno resi noti gli studenti ASSEGNATI o PRENOTATI nelle varie sedi.

Per maggiori informazioni, scarica l’allegato ministeriale con le procedure d’iscrizione al test medicina 2020