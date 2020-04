Assunzioni Sicilia: i bandi e le offerte di lavoro attive

Ecco quali sono le ultime assunzioni in Sicilia, con opportunità disponibili soprattutto tra Catania e Messina: tutte le info.

Sono diverse le opportunità lavorative e le assunzioni in Sicilia. Ecco quali sono le ultime novità, con opportunità divise tra il settore pubblico e il privato, soprattutto tra Messina e Catania.

Assunzioni Sicilia: Ferrovia Circumetnea

La Ferrovia Circumetnea (FCE) ha indetto concorsi volti all’assegnazione di 4 posti da ricoprire in diverse aree. Pertanto, le figure ricercate sono: operatore qualificato di ufficio, operatore qualificato magazzino, operatore qualificato di ufficio e operatore di manutenzione officina. Tuttavia, si tratta di posizioni riservate a categorie protette.

Per ulteriori informazioni, leggi anche: Ferrovia Circumetnea cerca personale: 4 posti disponibili per categorie protette

Assunzioni Sicilia: ATM Messina

L’Azienda Trasporti Messina ha indetto un bando di concorso in cui si ricercano 70 autisti. Coloro che verranno selezionati stipuleranno con l’azienda messinese un contratto a tempo determinato di 3 anni. Prorogata la scadenza per il concorso per autisti, in conclusione, basta la licenza media per partecipare. Tutte le info su scadenze, requisiti e modalità di partecipazione in questo link.

Assunzioni Sicilia: Poste Italiane

Poste Italiane ha indetto un nuovo recruiting per l’assunzione di postini operativi durante il periodo tra primavera ed estate 2020. Le assunzioni saranno a tempo determinato (ad esempio, il contratto ha generalmente validità di 3-4 mesi), rivolte alla copertura del personale assente, ai picchi di stagione e alle necessità diversificate per specifici uffici e aree geografiche. Per ulteriori informazioni leggi qui.

Assunzioni Sicilia: laureati e diplomati

Siete laureati o diplomati e state cercando lavoro? Diverse le opportunità disponibili nella provincia etnea. Ecco alcune delle offerte di lavoro più interessanti attive a Catania sul sito Linkedin.it. I profili ricercati sono: tecnologo presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica per l’Osservatorio di Catania; infermiera/e professionale per casa di riposo; addetti/e alla vendita per la Gi Group SpA. Per maggiori informazioni clicca qui.

Assunzioni Sicilia: offerte varie a Catania

Nuovi bandi e nuove offerte di lavoro riservate a chi desidera guadagnare rimanendo o tornando a Catania. Ecco quali sono i profili maggiormente ricercati: Communication and Interior Design Manager presso la sede Ikea; la STMicroelectronics assume un ingegnere, in primo luogo, con un master in Ingegneria Meccanica, Elettrica o Elettronica, inoltre, deve possedere una comprovata esperienza in diversi settori; operatore call center per Amnesty International. Per ulteriori informazioni, apri questo link.