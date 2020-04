Ferrovia Circumetnea cerca personale: 4 posti disponibili per categorie protette

Ferrovia Circumetnea ha indetto concorsi pubblici per assumere quattro operatori in diversi settori. Ecco cosa c'è da sapere su scadenze e metodi di selezione.

Ferrovia Circumetnea (FCE) ha indetto concorsi volti all’assegnazione di 4 posti da ricoprire in diverse aree. Le selezioni sono rivolte a diplomati e scadranno il 23 aprile 2020.

Le figure ricercate sono:

operatore qualificato di ufficio , area infrastruttura, par. 140 C.C.N.L. autoferrotranvieri, area professionale 3ª [richiesto diploma di maturità];

, area infrastruttura, par. 140 C.C.N.L. autoferrotranvieri, area professionale 3ª [richiesto diploma di maturità]; operatore qualificato magazzino , par. 140 C.C.N.L. autoferrotranvieri, area professionale 3ª [richiesto diploma di maturità];

, par. 140 C.C.N.L. autoferrotranvieri, area professionale 3ª [richiesto diploma di maturità]; operatore qualificato di ufficio , area commerciale, par. 140 C.C.N.L. autoferrotranvieri, area professionale 3ª [richiesto diploma di maturità in ragioneria o perito commerciale];

, area commerciale, par. 140 C.C.N.L. autoferrotranvieri, area professionale 3ª [richiesto diploma di maturità in ragioneria o perito commerciale]; operatore di manutenzione officina, par. 130 C.C.N.L. autoferrotranvieri, area professionale 3ª [richiesto diploma di maturità].

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie previste dai bandi;

godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

appartenenza alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/99;

iscrizione nelle liste speciali di disoccupazione riservate agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/99;

non essere stati destituiti, dispensati, licenziati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

assenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti a proprio carico che impediscano la costituzione di un rapporto di impiego pubblico;

assenza di misure di prevenzione.

Prova di selezione

Nell’eventualità in cui dovessero pervenire oltre 60 candidature per ciascun ruolo, si procederà allo svolgimento di una prova di preselezione. Le procedure selettive, invece, si baseranno sulla valutazione dei titoli e su un esame orale.

Le domande devono essere inoltrate entro e non oltre il 23 aprile 2020, per mezzo raccomandata alla Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, via Caronda n. 352/A – 95128 Catania. Bisognerà allegare copia del documento d’identità valido.